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    Думки вголос

    Священна корова Путіна іде на фарш

    • Лана Зеркаль

      Радниця міністра енергетики України

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    Ембарго на російські енергоносії серйозно похитнуть кремлівську верхівку - Священна корова Путіна іде на фарш
    Ембарго на російські енергоносії серйозно похитнуть кремлівську верхівку
    фото з соцмереж

    Обриси енергетичної поразки Кремля вже зрозумілі

    Засадниче, базове переконання Кремля що їм «пробачать все за нафту та газ» буде зруйновано вже протягом тижня. Священна корова путіна піде на фарш і його назад не поверне ніхто)

    Ось кілька ознак.

    Польська компанія «Орлен» вже сьогодні купує нафту з Норвегії, а не з росії. Вони почали закупівлі ще в березні. Це важливий сигнал – хочете спрогнозувати санкції – дивіться куди течуть гроші великих компаній. Вони намагаються оминути росію і це позитивний знак.

    За моїми даними нафтове ембарго таки буде ухвалено, незважаючи на всі спроби Угорщини та Словаччини продовжити агонію, завдякий якій вони заробляють ще трохи на солодких для себе цінах. Найбільш реалістичний варіант – запровадження ембарго вже через шість місяців. Коли буде саме рішення – побачимо.

    Пріоритет європейських політиків зараз – пошук альтернативних джерел енергії. Європейський Інвестиційний Банк заявляє про фонд в трильйон євро до 2030 року для підтримки кліматичних змін (читай – відновлювальної, незалежної від росії енергетики). І навіть істерика Угорщини пов’язана лише з тим, що вони занадто пізно зрозуміли, що інших варіантів немає.

    І все тому, що на політичному та дипломатичному фронтах ми перемогли вже. ЄС ставляться до російських енергоносіїв як до зброї. Це те, в чому ми намагалися переконати європейців роками. І до цього моменту в ЄС вважали росіян надійними постачальниками. Зараз ця впевненість зруйнована.

    Джерело: блог Олени Зеркаль

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    Теги: ЄС росія окупанти газ санкції банк війна ембарго путін гроші Україна окупація #stoprussia
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    Священна корова Путіна іде на фарш