Росія пригрозила Європі, що на «Північний потік-2» вона може не розраховувати

Президент Польщі ще на початку квітня заявляв, що «Північний потік-2» треба демонтувати

Європейські споживачі більше не можуть розраховувати на потужності газопроводу «Північний потік-2» у повному обсязі. До 2028 року щонайменше. Про це йдеться в повідомленні «Газпрому», яке наводить Інтерфакс.

«У зв’язку з тим, що наразі морський газопровід «Північний потік-2» не використовується і з урахуванням реалізації програми газопостачання та газифікації споживачів Північно-Західного регіону (РФ, – ред.), «Газпром» ухвалив рішення задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проєкту «Північний потік-2» для розвитку газопостачання регіонів Північного Заходу Росії», – йдеться у повідомленні «Газпрому».

«У разі ухвалення німецькою стороною рішення про введення в експлуатацію морського газопроводу «Північний потік-2», в роботу може бути включена лише одна нитка газопроводу зі 100% завантаженням. Початок включення в роботу другої морської нитки газопроводу «Північний потік-2» можливий не раніше 2028 року», – додали у «Газпромі».

Президент Польщі ще на початку квітня заявляв, що «Північний потік-2» треба демонтувати.

До слова, Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.

Крім того, Євросоюз подбає про те, щоб рішення «Газпрому» припинити постачання до Польщі та Болгарії мали мінімальний вплив на європейських споживачів. Обидві країни вже отримують газ із сусідніх країн ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання координаційної групи з газу 27 квітня.

Нагадаємо, «Газпром» повністю призупинив постачання компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси.