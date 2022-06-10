Росія втратить 15 років економічного зростання

Світ стане спокійнішим і безпечнішим, коли московський хижак буде зализувати рани

Поки Путін приміряє на себе корону і мантію російських імператорів, просторікуючи про «збирання земель», вже запроваджені санкції мало-помалу утягують недоімперію на дно. Тут головне не втрачати темп і переконувати партнерів продовжити і розширювати тиск – і незабаром світ стане спокійнішим і безпечнішим, коли московський хижак буде зализувати рани.

Перше

«Роснефть» відмовила двом державним індійським НПЗ у придбанні партій Urals через відсутність нафти. У переговори з компанією, найбільшою за обсягами видобутку в РФ, вступили три індійські переробники – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp and Hindustan Petroleum. Передбачалося, що вони підпишуть 6-місячні контракти понад обсяги, які вже поставляються з РФ. Але угоду з «Роснефтью» – на 6 млн барелів з опціоном на додаткові 3 млн – вдалося укласти лише IOC. Джерела Reuters стверджують, що у російської компанії просто не виявилося сировини. Після втрати європейського ринку збуту та відходу західних нафтосервісних компаній РФ зіткнулася з різким падінням видобутку – на 830 тисяч барелів на добу до середини травня.

Друге

Виробництво лісоматеріалів у РФ може зупинитися у другому півріччі через проблеми з логістикою та пошуком нових покупців замість європейських. До 10 липня РФ може постачати деревину до Європи, після чого цей ринок буде закрито у рамках 5 пакету санкцій ЄС.

Проте вже зараз виникли складнощі з перевезеннями через закриті кордони європейських країн та виходу з ринку РФ найбільших морських перевізників. В результаті, деякі російські підприємства стали складувати свою продукцію. На тлі падіння цін на внутрішньому ринку компанії почали знижувати лісозаготівлю, насамперед листяної деревини та берези. З останньої виробляють фанеру, яку у великих обсягах закуповували ЄС, Японія та Південна Корея. Через санкції, подорожчання транспортування та зміцнення рубля випуск дошок став невигідним.

До осені частина лісопромислових підприємств фіксуватимуть збитки та зупинятимуть виробництво.

Третє

Окрім нафти і лісу, проблеми виникають і з іншою традиційною статтею російського експорту – золотом. Золотодобувна компанія РФ Petropavlovsk, яка зіткнулась з проблемою збуту продукції через санкції, розглядає можливість продажу частки компанії у виробничих підприємствах «якнайшвидше».

Це пов'язано з нездатністю обслуговувати кредит, який раніше компанії надав Газпромбанк.

Четверте

На Росії намагаються змусити громадян відмовлятись від валюти. Банк «Тінькофф» оголосив про запровадження плати за обслуговування рахунків у валюті. З 23 червня він братиме 12% на рік при балансі понад $1000.

Банк назвав це вимушеним заходом і попередив, що плату буде встановлено і за зберігання валюти на брокерських рахунках. Зміна торкнеться карткових рахунків у доларах США, євро, фунтах стерлінгів та швейцарських франках. Комісія списуватиметься щодня.

Райффайзенбанк повідомив, що підвищує комісії за валютні SWIFT-перекази до 2-3%. Три дні тому комісію за SWIFT-перекази підняв «Тінькофф» до 1%.

Рашистські банки перестали переводити в готівку клієнтські рахунки, зняти можна максимум 50 000 рублів на місяць.

П'яте

Очікується, що РФ втратить 15 років економічного зростання через війну. Наслідки вторгнення в Україну призведуть до того, що до кінця 2023 року російська економіка втратить те, що придбала за останні 15 років, йдеться у звіті Інституту міжнародних фінансів (IIF). IIF оцінив падіння російського ВВП цього року на 15%, у 2023 р. – ще на 3%. Це поки найгірша оцінка на поточний рік серед міжнародних інституцій. Але і її доведеться переглядати у бік погіршення.

Далі буде

Джерело: блог Ростислава Павленка

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