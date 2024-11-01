Путінська економіка на межі: як проходить протистояння за ресурси в умовах війни

Частина провини за підвищення ключової ставки лежить на підприємствах, які не можуть навіть повною мірою освоїти виділені державою кошти

На російських болотах – глибинний спір.

Розігріта перевитратами на війну російська економіка генерує дедалі більше сигналів про системні проблеми.

І щодо їх вирішення – принаймні, тимчасового латання дірок, через які зі свистом вилітають ресурси – точиться дедалі жорсткіша суперечка між топ-поплічниками Путіна.

Центробанк РФ знову підняв ключову ставку – з 19 до 21%. Тепер ключова ставка ЦБ РФ вища того шокового, заборонного рівня (20%), до якого її було підвищено на самому початку повномасштабного вторгнення РФ.

Голова ЦБ РФ Набіуліна напряму пов’язала це рішення із незапланованим підвищенням видатків федерального бюджету РФ на цей рік – і відповідно зростанням цін і інфляційних очікувань. Монетаристи реагують на ці загрози традиційно – затискаючи пропозицію грошей.

А ті, хто гроші найбільше споживають – протестують і намагаються вивернути штурвал на протилежний курс.

Керівник «Ростєха» (фактично третина воєнного бюджету РФ) Чемезов прямо з трибуни Совєта фєдєраціі обрушився на Ценробанк із звинуваченнями ледь не у зраді: «Серйозним гальмом для розвитку промисловості є рекордний розмір ключової ставки. Підприємствам просто невигідно користуватися банківськими позиками. Якщо ми продовжуватимемо так далі працювати, у нас фактично більшість підприємств стане банкрутами. Я не знаю жодного такого бізнесу з рентабельністю понад 20% – може хіба що торгівля наркотиками. Але навіть торгівля зброєю не дає такого прибутку»...

Міністр фінансів Сілуанов у м'якших висловах, але критикує ЦБ.

Набіуліна ж пообіцяла відстоювати підвищення ключової ставки. Мовляв, частина провини за підвищення ключової ставки лежить на самому Чемезові і його підприємствах, які через наявні проблеми з потужностями і трудовими ресурсами не можуть навіть повною мірою освоїти виділені державою кошти.

І чим далі, тим протистояння між розігрівачами і стримувачами температури в російській економіці стає жорсткішим. Ніхто не хоче поступатись, обидві сторони апелюють до Путіна, чиї економічні знання залишились десь на рівні школи КДБ.

Жодна зі сторін при цьому навіть не затинається про корінь проблеми – надмірні витрати на війну проти України.

Тож перегріта російська економічна машина починає серйозно збоїти. Але завтра ще її котел не вибухне. Нам треба вистояти.