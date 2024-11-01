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Ростислав Павленко Народний депутат України

Вибори у США. Що визначить результат

glavcom.ua
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Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року
фото: depositphotos.com

На виборах у США – найгарячіша пора

Ще буде час для розбору по суті. Зараз, акуратно і у дусі збереження двопартійної підтримки – кілька загальних коментарів.

Місцеві соціологи кажуть, що групи підтримки обох кандидатів і відповідних партій – як ніколи сегментовані і фрагментовані. Зазвичай у США голосують «з діда-прадіда» або за «синіх», або за «червоних». Але зараз все дуже перемішане.

Називають фактори масової вищої освіти для всіх груп, активізації на виборах жінок, і очікувану активність молоді.

Багато визначатиметься індивідуально – і щодо участі у виборах, і щодо голосування (а обирають не лише президента, а й третину Сенату і склад Палати представників).

Тому і стратеги обох кампаній, і фахівці-соціологи висувають мільярди версій.

Але все зводиться до досить простого: хто приведе «своїх» на дільниці, той і виграє…

Голосування – 5 листопада. Наближається…

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Джерело
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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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