Вибори у США. Що визначить результат

На виборах у США – найгарячіша пора

Ще буде час для розбору по суті. Зараз, акуратно і у дусі збереження двопартійної підтримки – кілька загальних коментарів.

Місцеві соціологи кажуть, що групи підтримки обох кандидатів і відповідних партій – як ніколи сегментовані і фрагментовані. Зазвичай у США голосують «з діда-прадіда» або за «синіх», або за «червоних». Але зараз все дуже перемішане.

Називають фактори масової вищої освіти для всіх груп, активізації на виборах жінок, і очікувану активність молоді.

Багато визначатиметься індивідуально – і щодо участі у виборах, і щодо голосування (а обирають не лише президента, а й третину Сенату і склад Палати представників).

Тому і стратеги обох кампаній, і фахівці-соціологи висувають мільярди версій.

Але все зводиться до досить простого: хто приведе «своїх» на дільниці, той і виграє…

Голосування – 5 листопада. Наближається…