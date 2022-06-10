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  4. «Ні жрачки, ні медицини»: родичі окупанта обурюються порядками в армії РФ (аудіо)
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    Події в Україні

    «Ні жрачки, ні медицини»: родичі окупанта обурюються порядками в армії РФ (аудіо)

    Окупанти скаржаться, що у них практично відсутня зброя - «Ні жрачки, ні медицини»: родичі окупанта обурюються порядками в армії РФ (аудіо)
    Окупанти скаржаться, що у них практично відсутня зброя
    фото з відкритих джерел

    Батько загарбника радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі

    Окупант поскаржився батькам, що відмовився виконувати бойові задачі, за це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним. Про це свідчать нові перехоплення розмов рашистів, які оприлюднило Головне управління розвідки.

    Батько загарбника радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі. «Ні жрачки, ні пивши, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого», – повчає свого сина-загарбника росіянин.

    Увага! Присутня ненормативна лексика

    Далі радить активніше скаржитись на здоров’я. «Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. З… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається».

    Син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя.«Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили», – розповідає рашист.

    Як повідомлялося, російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками.

    Нагадаємо, мобілізовані «ДНРівці» масово відмовляються йти воювати, а їхні родичі влаштовують акції протесту.

    Теги: розвідка росія окупанти СБУ війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    «Ні жрачки, ні медицини»: родичі окупанта обурюються порядками в армії РФ (аудіо)