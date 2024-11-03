Американські вибори: ситуація не така катастрофічна, як хотілося б Росії

Кандидати витрачають величезні зусилля і кошти на кампанію там, де можна здобути остаточну перевагу

Вибори президента США формально непрямі – голосують за «виборщиків»

Дуже часто в стрічці зустрічаю повідомлення, мовляв, «Путін уже виграв у Америці», «нація розколота виборами», «сценарії Судного дня на підході».

Таке враження може складатися, якщо дивитися виключно медіа-супровід кампаній обох кандидатів. Тут справді – безкомпромісна боротьба. Медіа, близькі до кандидатів – і ТБ, і преса, і блогери, і «інфлюенсери» всіх мастей у соцмережах – наввипередки атакують опонентів.

Демократи цитують висловлювання Трампа на адресу різних груп виборців і розповідають про його нетолернатність.

Республіканці натомість уже кілька днів поспіль обговорюють фразу Байдена про «сміття» серед прихильників Трампа.

Обидві сторони звинувачують іншу в розколі – притому тут-таки спростовують випади на свою адресу. «Вирвано з контексту» – певно, найбільш часта фраза у повідомленнях штабів обох кандидатів. Навіть кандидати особисто звертають увагу на випади одне одного – в стилі «от кажуть, що... а насправді...»

Зараз зусилля кампаній спрямовані на так звані «хиткі» штати. Вибори президента США формально непрямі – голосують за «виборщиків». От тільки голоси виборщиків від кожного штату зараховуються тому кандидату, хто набрав найбільшу кількість голосів (окрім штатів Небраска і Мен, де голоси розподіляються пропорційно). Частина штатів «з діда-прадіда» голосують за певну партію. А частина – змінюють позицію.

На цих виборах «хиткими» оглядачі вважають Арізону, Джорджію, Неваду, Північну Кароліну, а головним чином – «північно-східну трійку»: Мічіган, Пенсільванію і Вісконсин.

Саме позиція виборців цих трьох штатів наче схилила ваги результатів виборів у 2016 і 2020.

Тож кандидати витрачають величезні зусилля і кошти на кампанію там, де можна здобути остаточну перевагу. Під увагою і Небраска – через розподіл виборщиків принаймні один голос може іти врозріз з позицією штату.

Кампанія запекла, важить буквально кожен голос. Тим більше, що голосування йде і достроково (поштою). У деяких штатах так уже проголосувало більше половини зареєстрованих виборців. Очікується, що загальна кількість відданих таким чином голосів може перевищити 60%. Оглядачі перечаються, чиїх голосів там більше – бо в різні роки бувало по-різному. Кандидати тим часом мотивують своїх виборців не проминути шанс проголосувати.

Високий градус кампанії і створює враження, ніби «Америка на порозі розколу».

Але ситуація далеко не така катастрофічна, як хочеться Росії і як вона транслює через свої засоби пропаганди.

1

Вибори в США – це завжди «хоч святих винось». Лунає таке і в такий спосіб, що українські вибори здаються шкільними п'єсками.

А після виборів традиція – забути і йти далі.

2

Влада («глибинна держава» , як тут кажуть – тобто, апарат управління) вживає превентивних заходів:

від демонстративного розміщення найширших кіл спостерігачів (американських і міжнародних), від мобілізації правоохоронців і навіть Нацгвардії для попередження правопорушень – до системного і масового роз'яснення:

і того, як працює система і чому її неможливо використати для підтасовки результатів,

і як працюють російські фейки, зокрема про нібито «фальшування результатів».

3

Самі кандидати хочуть стати президентом всіх американців. Тому після «вирвано з контектсу» друге найвживаніше слово – «коаліція».

Мається на увазі об'єднання різних груп виборців, незалежно від походження, заради майбутнього країни.

США загалом справлялися із складними ситуаціями, коли думали про майбутнє. Це все ще – динамічна потужна держава з амбітними цілями. Вже за три дні, впевнений, російські фейки і страхи багатьох будуть спростовані.