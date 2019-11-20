Путін назвав Зеленського «симпатичною людиною»



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Зеленський і Путін мають зустрітися 9 грудня в Парижі

Путін заявив, що у нього немає взаємин з президентом України

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у нього немає жодних взаємин з його українським колегою Володимиром Зеленським, оскільки вони не знайомі, тільки спілкувалися телефоном. Про це повідомляють РИА Новости.

Путін заявив, що ніколи не бачив його.

«Які у мене взаємини із Зеленським? Жодних, я не бачив його ніколи. Ми з ним не знайомі. Ну по телефону розмовляли. Мені здається, що він симпатична людина. Щира. Він, на мій погляд, реально хоче змінити ситуацію на краще, в тому числі і на Донбасі», - сказав він.

Нагадаємо, заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль висловила свої припущення щодо причин відсутності публічної реакції Офісу Зеленського на перемогу України у справі проти Росії в Гаазі. «Можливо, всі розраховували на те, що ми програємо і буде все простіше», - зазначила вона.

До слова, раніше у Порошенка порадили Зеленському припинити принижуватись перед Путіним.

Російський аналітик Андрій Піонтковський заявив, що за півроку президентства Володимира Зеленського Україна втратила підтримку Заходу, звівши нанівець свої зовнішньополітичні позиції, напрацьовані до цього за останні роки. А деякі ключові фігури нової української команди явно працюють на Кремль.

Також нагадаємо, що зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі.

Раніше президент РФ Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту». «Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.