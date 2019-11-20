«Ідейний» провокатор із Дніпропетровщини закликав до терактів



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Фото: пресцентр СБУ

Мішенями маніпулятора були адмінбудівлі у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі

СБУ затримала мешканця міста Кам’янське, який поширював у соцмережах заклики до вчинення терактів у день Гідності та Свободи. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Він був завербований представником інформаційної групи «Сапфір», створеної ГУ Генштабу ЗС РФ.



Діючи за завданням ворожої спецслужби, чоловік робив публікації прикидаючись палким проукраїнським активістом.





На співпрацю він погодився начебто з ідеологічних міркувань, але це не заважало йому отримувати гроші від кураторів з Росії.



Мішенями маніпулятора були адмінбудівлі у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.



Дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні вшанування загиблих під час Революції Гідності.



Російські медіа повинні були відразу підхопити сюжети про «український терор».



Наразі провокатор затриманий та дає свідчення про свої зв`язки із російськими спецслужбами