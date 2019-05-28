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    Думки вголос

    Популярність - останнє, що може отримати президент воюючої країни, яка потребує реформ

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Популярність - останнє, що може отримати президент воюючої країни, яка потребує реформ
    Володимир Зеленський

    Новий президент має бути готовим до того, що незабаром він стане об'єктом для ненависті

    Мовою оригіналу

    Игоря Коломойского можно упрекать в чем угодно, кроме глупости. Когда украинский олигарх говорит о том, что сотрудничество с западом для Владимира Зеленского чревато потерей рейтинга – в этом нет ни грамма неправды.

    Когда артист жалуется на отсутствие приватности – это всегда немного лицемерие. Потому что популярность, неизбежные селфи и внимание СМИ к личной жизни – тот самый налог, который он платит за свой образ жизни. Чем больше эта популярность – тем выше качество его жизни.

    Гастроли, аплодисменты, любовь публики – тот самый наркотик, на который обречена подсесть любая «звезда». Расставание со всем этим миром обожания бьет больно и наотмашь. Владимиру Зеленскому лишь предстоит это все испытать на себе.

    Пока что ему не о чем тревожиться. Медовый месяц продолжается, и его поклонники продолжают купать своего кумира в волнах обожания. Но в какой-то момент уже не получится списывать ненаступление эпохи счастья на парламент или предшественников – и в этот момент ему придется нелегко.

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    Запад требует от Украины реформ. Тех самых, что снизят влияние самого Игоря Коломойского и его коллег по олигархическому цеху. Разгосударствление, конкуренция, рынок, демонополизация – все это напрямую бьет по интересам финансово-промышленных групп. И нескольким крупным нет никакого резона желать появления множества средних. Потому что такая трансформация рискует сломать ситуацию, в которой Украина – это всего лишь офис для их обогащения.

    То домашнее задание, которое Запад раз за разом предлагает Украине, идет вразрез с интересами украинских олигархов. Которые заинтересованы в максимальном ослаблении государства как такового. Потому что сильные институты для них – естественный противник, ограничивающий их влияние. Было бы странно, если бы Игорь Коломойский не предлагал новоизбранному президенту отказаться от западных рекомендаций.

    Тем более, что с другой стороны Владимира Зеленского караулит капкан общественных ожиданий. Исследование Центра Разумкова довольно показательно.

    • 58% избирателей Зеленского хотят моратория на продажу земли (за – 29%).
    • 67% хотят снижения тарифов (адресные субсидии по нраву лишь 27%)
    • 46% хотят прекращения сотрудничества с МВФ (за – 22%).

    Цифры в документе говорят сами за себя. Избиратели Владимира Зеленского не хотят реформ. Не хотят приватизации, реформы образования и медицины. И дело не в эффективности этих реформ. Проблема в том, что для обывателя «реформы» – это, чаще всего, лишь одномоментный рост доходов и снижение трат. В рамках такой логики государство – это не более чем тумбочка, из которой нужно брать деньги. Возможно, этим людям никто так и не объяснил реальных возможностей страны. Возможно, они не подозревают, по каким приницпам работает экономика. Возможно, они живут в пространстве собственных иллюзий. Но для новоизбранного президента это ничего не меняет.

    Потому что его сторонники похожи на человека, который устал от скучных врачей с их дорогостоящими рецептами лечения, и сбежал к целительнице, обещающей эффект уже завтра утром. И весь вопрос лишь в том, какой выбор готов сделать сам президент.

    Можно пойти наперекор общественным ожиданиям – и стать изгоем. Растерять рейтинг. Стать объектом всеобщей нелюбви. Игорь Коломойский абсолютно прав – в этом случае рейтинг Владимира Зеленского очень скоро скатится к показателям Петра Порошенко. Те самые СМИ, что привели его в президентское кресло, станут планомерно уничтожать его популярность. Зато у Зеленского будет возможность сохранить страну и дать ей шанс на медленное выздоровление. Именно медленное – потому что величину опухоли недооценивать явно не стоит.

    А можно поддаться соблазну и дальше купаться в лучах всеобщей любви. Говорить популярное. Делать популярное. Раздавать обезболивающее, которое будет скрывать прогрессирующую болезнь. Разрешать есть сладкое без ограничений и позволять не мыть руки перед едой. Разорвать отношения с МВФ, обнулить обязательства, свернуть реформы и снять новую серию «Слуги народа». Это все тоже даст эффект – конкретно для президентского рейтинга. Правда ненадолго.

    Ненадолго – потому что экономические законы никто не отменял. За пароксизм народной любви Владимир Зеленский расплатится будущим страны. И стабильностью быта всех тех, кто сегодня твердит о том, что «хуже быть уже не может». У них всех будет прекрасная возможность убедиться в обратном.

    Только будет уже поздно.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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