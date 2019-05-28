У Держстаті порахували, скільки українці витрачають на їжу



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Оплата комунальних послуг займає 14,9% (1 тис. 79 грн на місяць) у структурі грошових витрат домогосподарства

Продукти харчування і безалкогольні напої займають 48,4% у структурі грошових витрат українського домогосподарства. Про це свідчать дані Держслужби статистики за ІV квартал 2018 року.

У грошовому вираженні місячні витрати одного домогосподарства на продукти харчування в середньому становлять 3 тис. 495 грн: 4 тис. 222 грн у містах та 2 тис. 682 грн у селах.

Так, серед іншого, у структурі грошових витрат домогосподарства хліб та хлібопродукти займають 16,5% (599 грн). Молоко, сир та яйця — 13,6% (495 грн). Овочі, включаючи картоплю, — 6,7% (245 грн), фрукти — 5,8% (210 грн). Алкогольні напої — 1,4% (141 грн), тютюнові вироби — 2,4% (229 грн).

Оплата комунальних послуг займає 14,9% (1 тис. 79 грн на місяць) у структурі грошових витрат домогосподарства, одяг та взуття — 7,8% (569 грн), медицина — 4,8% (343 грн), відпочинок та культура — 2% (142 грн).

Слід також нагадати, що «Нафтогаз» у липні на 8% знизить ціну на газ. «Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому, «Нафтогаз» у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Відтак, в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу)», - заявив Андрій Коболєв.

Також зазначимо, що ціни на ранню картоплю впали до найнижчого за три роки рівня.