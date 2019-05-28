ЗМІ: Депутати не проголосували за енергетичний «законопроект Коломойського»



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Законопроект «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про ринок електроенергії» (рег. № 10318, автори А. Добродомов, Л. Підлесецкій) передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня

Лише 158 депутатів проголосували за включення до порядку денного сесії питання про відтермінування запуску нового ринку електроенергії

Депутати відмовилися включати до порядку денного сесії питання про відтермінування запуску нового ринку електроенергії. Відповідний законопроект не набрав достатньої кількості голосів, повідомляє «Обозреватель».

Зазначається, лише 158 депутатів проголосували за включення до порядку денного сесії законопроекту «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» і «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про ринок електроенергії» (рег. № 10318, автори А. Добродомов, Л. Підлесецкій). Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.

За відстрочку запуску енергореформи виступав бізнесмен Ігор Коломойський, який стверджував, що запуск ринку в термін призведе до зростання тарифів на електроенергію і держава повинна регулювати ціни на електроенергію.

На його думку, Верховна Рада повинна прийняти законопроект про відстрочення запуску ринку електроенергії в першу чергу.

«Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться - у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є «Енергоатом» монополістом? Чи повинна держава регулювати його ціни і тарифи? Повинна. Все простіше простого», - заявив Коломойський в інтерв'ю виданню «Українська правда».