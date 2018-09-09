Терпець Заходу урвався: Путін готується до жорсткого удару

Григорій Перепелиця Експерт з міжнародної безпеки, професор Київського національного університету ім. Шевченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Путін

Gро розслідування отруєння Скрипалів

Велика Британія вимагає від Росії видати двох підозрюваних в отруєнні подвійного агента, колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Лондон запевняє, що дії двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова майже напевне були схвалені не тільки Головним розвідувальним управлінням Міноборони Росії, а й найвищим керівництвом держави. Росія, звісно ж, відкидає всі звинувачення. Оприлюднивши нові результати розслідування, Лондон також закликав Раду безпеки ООН провести засідання.

Після оприлюднення нових відомостей про отруєння Скрипалів можна очікувати тільки посилення санкцій проти Росії. А що далі може зробити Велика Британія? Більше нічого. Я думаю, на розірвання дипломатичних відносин Лондон не наважиться. Звісно, що Росія не буде видавати підозрюваних у замаху – так само, як і в ситуації з Литвиненком. Усе вже було доведено – хто виконавці вбивства. Ну і що? Незважаючи на те, що британська поліція все довела, ці співробітники російських спецслужб отримали підвищення, і один з них став депутатом Державної думи. Приблизно така відповідь, думаю, буде і зараз.

Однак тоді навіть санкцій не було, і в суді дружині Литвиненка було надзвичайно складно довести, що це було політичне замовлення у вигляді теракту – суд це не взяв до уваги і кваліфікував убивство як звичайний кримінальний злочин, убивство без політичних мотивів. Я думаю, що судове слухання у справі Скрипалів усе-таки розпочнеться. І оскільки Британія задіяла зовнішньополітичні заходи силового тиску, суд кваліфікуватиме замах як чітко політично вмотивований. І навіть були заяві в британському парламенті, що це акт агресії проти Британії. Але це, звісно, політичні заяви. Побачимо, яким буде юридичне рішення. Думаю, різниця із випадком Литвиненка якраз у тому, що суд уже не буде розглядати ці дії як звичайний кримінальний злочин, який потягнув за собою смерть жертви.

Хто наважується розірвати дипломатичні стосунки з Росією?! Навіть Україна, яка стала явною жертвою агресії, не зробила цього. Росії бояться, ось і все. Як і її непередбачуваної поведінки. Уся Європа зараз боїться Росії. Тому і так добре, що США приєдналися і запровадили свої санкції, які за три місяці будуть набагато жорсткішими, ніж зараз. Звісно, вони стосуються хімічної зброї, але приводом для таких рішучих санкцій стало саме отруєння Скрипалів. Їх уже затвердив Конгрес, і вони обов'язкові до виконання.

У Великій Британії бояться, що двосторонні відносини з Росією перейдуть у стан повної конфронтації. Тут уже не виключені воєнні засоби. Як сказав в інтерв'ю Медведєв: «ми відповімо на ці санкції не тільки дипломатичними і економічними, а й іншими засобами», натякаючи на те, що вони застосують проти Британії воєнну силу. У формі прямих чи непрямих дій – важко сказати. Але, думаю, що непрямими силовими діями могла би бути певна блокада російськими військовими човнами у Північному морі – щось на кшталт патрулювання поблизу британських територіальних вод – їхніх атомних підводних човнів, що було б цілком умотивованою загрозою для Великої Британії. Або, скажімо, проліт над Великою Британією російських стратегічних бомбардувальників... Таке відверте демонстрування сили і намірів її застосувати цілком можливе. Тим більше, як заявив командувач Військово-морськими силами Британії, російські ВМС значно краще підготовлені, ніж британський фло

т. І вони зараз розгортають у Північному морі певне угруповання британських ВМС у відповідь на повне домінування в цьому регіоні російських підводних човнів.

Отруєння Скрипаля стало спусковим гачком – терпець Заходу урвався. Якщо бути чесним, санкції, які ввели проти Росії за анексію Криму і невиконання Мінських угод, мають «косметичний» характер – точковий і секторальний. Тому серйозного впливу вони на Росію не мають. І навіть якщо говорити про ті санкції, які почали діяти з кінця серпня, Росія відбулася легким переляком. Рубль трішки впав, але потім відновився. Іншою буде наступна хвиля санкцій, які запровадять за три місяці після невиконання ультимативних вимог США у зв'язку з отруєнням Скрипаля. Ці вимоги фактично неможливо виконати, бо як Росія може допустити інспекторів на свої хімічні об'єкти і дати гарантію більше не використовувати хімічну зброю? Росія ніколи не дасть таких гарантій. А без них запустять другу хвилю санкцій, набагато жорсткіших – від яких справді може постраждати економіка Росії.

Росія, з одного боку, як заявив Медведєв, готується до цього. А з іншого, вважає, що це блеф, що Америка не наважиться. Росіяни упевнені в цьому, бо мають чотирирічний досвід перебування під санкціями. Обама теж «креслив» червоні лінії про застосування Збройних сил США проти Сирії і режиму Асада, тільки-но Асад удруге застосує хімічну зброю. Її застосували вдруге, втретє, і Путін зрозумів, що ніяких червоних ліній немає... І зараз він думає приблизно так: Конгрес затвердив, і це обов'язково до виконання, але виконання може бути різним. Тому що безпосереднім виконавцем є Трамп, а він залежний від російського президента. Залежний, бо скомпрометований діями Путіна і російських спецслужб, і щодо його зв'язків з Росією ведеться слідство. Тобто, на думку Путіна, Трамп може виконувати зобов'язання щодо санкцій, але не до кінця. Тобто Росія грає в цю гру, розуміючи, що навіть жорсткі вимоги можна якось обійти. Так само, як робила це чотири роки тому...

Джерело: Апостроф

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