Україна перехопила військові дані російських супутників - президент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

«Ми робили перехоплення з російських супутників і це означає, що в Україні вже створена дуже сильна школа», заявив Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що українські фахівці навчилися перехоплювати дані російських військових супутників.

Про це глава держави повідомив під час робочої поїздки до Вінниці.

«Напередодні дня Незалежності нам традиційно намагалися зіпсувати свято. Рота на ділянці населеного пункту Жолобок в смузі наступу на півтора кілометра, сконцентрувавши артилерію, системи залпового вогню, міномети, намагалися прорвати фронт. Супутникові знімки, робота розвідки та інше дали можливість своєчасно підтягнути резерви і зустріти ворога», - повідомив Порошенко.

За його словами, це стало можливим завдяки фахівцям у відповідній галузі.

«Це стало можливим завдяки фахівцям з комунікаційних спеціальностей, супутникових технологій, фахівцям з супутниковим технологіям. Ми робили перехоплення з російських супутників і це означає, що в Україні вже створена дуже сильна школа», - додав він.

Раніше повідомлялося, що Порошенко поспілкувався із молоддю у Вінниці і пообіцяв привабливі умови підтримки ІТ-бізнесу.

Джерело: РБК-Україна