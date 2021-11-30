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    Кремль робить атаку на цінності, цілісність, єдність європейських країн - На Заході жодної втоми від України немає
    Кремль робить атаку на цінності, цілісність, єдність європейських країн
    фото з відкритих джерел

    Питання пріоритету грошей, а не цінностей – це один з елементів гібридної війни

    Наратив, який давно розповсюджується Путіним, називається «Ukraine fatigue». Мені вдалося це здолати під час міграційної кризи 2016 року. Це вдалося здолати і під час введення безвізу у 2016–2018 роках, і щодо продовження співпраці включно з макрофінансовою допомогою Євросоюзу.

    Питання пріоритету грошей, а не цінностей – це один з елементів гібридної війни, яка раніше Путіним велася проти України.

    А сьогодні вона ведеться проти Європи.

    Це саме те, про що ми попереджали з самого початку агресії проти нашої держави. Міграційна криза, яка організована сьогодні на кордоні балтійських країн і Польщі з боку Білорусі. Ситуація у Боснії і Герцеговині, коли ця балканська країна знаходиться під реальною загрозою припинення існування. Втручання у вибори значної кількості європейських країн з боку Російської Федерації означає одне – Путін робить атаку на цінності, цілісність, єдність європейських країн і трансатлантичну єдність зі Сполученими Штатами та Канадою.

    Коли мене питали у 2014–2015 роках: а чого ж Україна потребує від Європейського Союзу, я казав 2 речі – і це не гроші, хоча нам гроші дуже потрібні.

    Нам потрібна єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною. Тоді ми цього добилися. Я переконаний, що можемо отримати зараз.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: ЄС Путін Європа інформаційна війна Україна
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    На Заході жодної втоми від України немає