На Заході жодної втоми від України немає

Питання пріоритету грошей, а не цінностей – це один з елементів гібридної війни

Наратив, який давно розповсюджується Путіним, називається «Ukraine fatigue». Мені вдалося це здолати під час міграційної кризи 2016 року. Це вдалося здолати і під час введення безвізу у 2016–2018 роках, і щодо продовження співпраці включно з макрофінансовою допомогою Євросоюзу.

Питання пріоритету грошей, а не цінностей – це один з елементів гібридної війни, яка раніше Путіним велася проти України.

А сьогодні вона ведеться проти Європи.

Це саме те, про що ми попереджали з самого початку агресії проти нашої держави. Міграційна криза, яка організована сьогодні на кордоні балтійських країн і Польщі з боку Білорусі. Ситуація у Боснії і Герцеговині, коли ця балканська країна знаходиться під реальною загрозою припинення існування. Втручання у вибори значної кількості європейських країн з боку Російської Федерації означає одне – Путін робить атаку на цінності, цілісність, єдність європейських країн і трансатлантичну єдність зі Сполученими Штатами та Канадою.

Коли мене питали у 2014–2015 роках: а чого ж Україна потребує від Європейського Союзу, я казав 2 речі – і це не гроші, хоча нам гроші дуже потрібні.

Нам потрібна єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною. Тоді ми цього добилися. Я переконаний, що можемо отримати зараз.

Джерело: блог Петра Порошенка

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