Генсек НАТО пригрозив Росії: агресія проти України матиме високу ціну

Єнс Столтенберг запевнив, що агресія проти України матиме для Росії політичні та економічні наслідки

Альянс відстежує незвичайну активність російських військ на українському кордоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив Росії політичними та економічними наслідками у разі агресії проти України. Як заявив Столтенберг на брифінгу, Альянс відстежує незвичайну активність російських військ на українському кордоні.

«Будь-яка майбутня агресія проти України матиме для Росії високу ціну, політичні та економічні наслідки», – сказав генсек НАТО після зустрічі з президентом Латвії.

Столтенберг зазначив, що НАТО вдруге цього року спостерігає незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. За його словами, Альянс відзначає скупчення важких озброєнь, артилерії і десятки тисяч військових.

Генсек НАТО підкреслив, висока концентрація російських військ не була спровокована будь-якими діями і незрозуміла, що підвищує ризики неправильного сприйняття ситуації, що склалася.

Столтенберг в черговий раз закликав Росію до деескалації і знизити напруженість в регіоні.

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про найгірший сценарій вторгнення РФ.

Раніше Кулеба казав, що Україна не шукає війни.

Також він назвав три елементи захисту від російської агресії.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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