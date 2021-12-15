Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені

Для українських вірян, це була епохальна подія

Для українських вірян, це була епохальна подія

Три роки тому постала автокефальна Помісна Православна Церква України

«Просіть – і буде вам дано, шукайте – і знайдете, стукайте – і відчинять вам; бо кожен, хто просить – одержує, хто шукає – знаходить, а хто стукає – відчинять йому». Саме це Євангеліє від Матвія добре описує подію трирічної давнини.

У цей день рівно три роки тому, завдяки зусиллям як духовної, так світської влади, завдяки зусиллям мільйонів українців постала автокефальна Помісна Православна Церква України.

Об’єднавчий собор українських православних церков став днем утвердження духовної незалежності України.

Дуже добре пам’ятаю той день, коли тисячі вірян, попри холод і мороз, очікували на рішення Собору на площі перед стінами Святої Софії. Всіх нас тоді зігрівало тепло сердець і трепетне передчуття події епохального масштабу.

Дякую кожному, хто молився, хто невтомно працював над становленням нашої Церкви і відновлював справедливість. Духовного зростання та єдності всім нам.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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