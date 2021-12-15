  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко
рус
    Думки вголос

    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для українських вірян, це була епохальна подія - Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    Для українських вірян, це була епохальна подія
    фото: facebook.com/petroporoshenko

    Три роки тому постала автокефальна Помісна Православна Церква України

    «Просіть – і буде вам дано, шукайте – і знайдете, стукайте – і відчинять вам; бо кожен, хто просить – одержує, хто шукає – знаходить, а хто стукає – відчинять йому». Саме це Євангеліє від Матвія добре описує подію трирічної давнини.

    У цей день рівно три роки тому, завдяки зусиллям як духовної, так світської влади, завдяки зусиллям мільйонів українців постала автокефальна Помісна Православна Церква України.

    Об’єднавчий собор українських православних церков став днем утвердження духовної незалежності України.

    Дуже добре пам’ятаю той день, коли тисячі вірян, попри холод і мороз, очікували на рішення Собору на площі перед стінами Святої Софії. Всіх нас тоді зігрівало тепло сердець і трепетне передчуття події епохального масштабу.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені
    фото: facebook.com/petroporoshenko

    Дякую кожному, хто молився, хто невтомно працював над становленням нашої Церкви і відновлював справедливість. Духовного зростання та єдності всім нам.

    Читайте також:

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: церква православна церква Україна Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Ростислав Павленко
    Ростислав Павленко

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Михайло Ткач
    Михайло Ткач

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Своя церква. Зусилля мільйонів українців були винагороджені