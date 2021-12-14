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    Юного патріота, якого розстріляли бойовики, пам'ятатимуть вічно

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    Степан був справжнім українцем - Юного патріота, якого розстріляли бойовики, пам'ятатимуть вічно
    Степан був справжнім українцем
    фото з відкритих джерел

    Патріотами не народжуються, патріотів виховують

    У Краматорську відкрився пам'ятник легендарній особистості – юному футболісту Степану Чубенко. Бойовики затримали хлопця за стрічку з українським прапором в рюкзаку, катували і розстріляли. Разом із волонтерами, батьками Степана, ми вшанували пам’ять великого патріота і українця.

    Кажуть, що патріотами не народжуються, патріотів виховує народ, країна, батьки, школа і, врешті-решт, обставини. Степан був справжнім патріотом. Тут, на пам’ятнику, викарбувані його слова: «Футбол для мене більше, ніж життя. І більше, ніж життя – це Україна». І це сказала 16-річна дитина. Хоча кажуть, що він собі рік прописав для того, щоб мати можливість захищати Україну. Це – приклад служіння. Це – кардинально відрізняється від того, як чинять ті, кому «какая разница».

    Дуже добре, що встановили пам'ятник біля входу на стадіон, де проводились турніри на його честь. І щоб вся Україна дізналася, яким був Степан. Хлопець з Краматорська, який дуже любив Україну.

    Повертаючись із Києва, він віз з собою дві стрічки: жовту і блакитну, і ще кажуть, що шарф ФК «Карпати». І я звертаюся до ФК «Карпати», щоб ми увічнили пам'ять Степана і там.

    Читайте також: у Краматорську відкрили пам’ятник закатованому бойовиками юному футболісту

    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: школа Україна батьки стадіон Степан Чубенко памятник
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    Юного патріота, якого розстріляли бойовики, пам'ятатимуть вічно