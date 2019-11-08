У Bellingcat назвали нове ім'я ватажка бойовиків Безлера



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Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що Безлеру було видано внутрішній російський паспорт під прізвищем Береговий

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat оприлюднила деталі розслідування, за результатами якого було встановлено вигадані прізвища Ігоря Безлера та Олега Іваннікова за виданими їм у Росії паспортами, серії яких мають послідовну нумерацію.

Про це йдеться на сайті Bellingcat в матеріалі «Як Росія видає підроблені паспорти своїм оперативникам в Україні».

«Безлер - лише один із багатьох російських оперативних працівників, яким російські спецслужби передавали підроблені паспорти під час роботи в Україні. Використовуючи злиті російські бази даних, лише за декількома основними біографічними деталями можлива розкрити підроблену особу оперативника, як це спостерігається з іншим представником ГРУ - Олегом Іваніковим (Андрій Лаптєв)», - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що Безлеру було видано внутрішній російський паспорт під прізвищем Береговий, з усіма даними (дата народження, ім'я/по батькові) такими ж, як і у справжньої людини, що мешкає в Сімферополі.

«Безлер/Береговий використовував цей паспорт для подорожей по Росії та Україні, як це було виявлено у онлайн-базах даних, що є у вільному доступі, і які показують активність російських авіаперельотів у 2014 році», - вказують розслідувачі.

Вони надають алгоритм розшифровування серій російських паспортів (місце та рік видачі, серійний номер) та доводять, що паспорт Берегового (номер 4513078492) видав московський офіс, форма паспорта була надрукована у 2013 році, а сам паспорт був виданий або в 2013, або в 2014 році.