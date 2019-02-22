У підземних сховищах України залишилося 10,15 млрд кубометрів газу



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За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 лютого зменшився до 10,151 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 39,41 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 20 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 18,09 млн куб. м, з Угорщини - 2,98 млн куб. м, з Польщі - 5,29 млн куб. м газу.

Так, українські підземні газосховища на сьогодні заповнені на 32%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

З листопада 2018 року ціни на газ для населення зросли на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.

Нагадаємо, Україна з початку опалювального сезону на 40% скоротила запаси у підземних сховищах

Як повідомлялося, в України зменшуються запаси газу: сховища заповнені наполовину.

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.