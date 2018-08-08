Як можна ходити до церкви тієї держави, яка не визнає саме існування української нації?

Хресний хід УПЦ МП

«Якби українці не ходили до московського патріархату, то не треба було б і Томосу»

Ну от, вечеряв у порожньому вірменському ресторані. Його власник - старий знайомий - спитав шо я думаю про Томос.

Уважно слухав. Потім посміхнувся:

- Якби українці не ходили до московського патріархату, то не треба було б і Томосу. Жодної московської церкви тут би не було...

А й справді: вірмени не ходять до церков МП. І тому у Вірменії з цим жодних проблем. Логічно!

- Як можна ходити в церкву, яка не визнає саме існування української нації? - притискає далі приятель.

Не знаю. І на такі питання не ображаюся.

Бо саме ця вірменська родина була справді готова до вуличних боїв у березні 2014 - якшо русскіє зайшли б у Київ. Саме цей ресторан тієї ж весни заявив, що його підвальні приміщення - це бомбосховище для цілого житлового кварталу. Тоді це зворушило навіть Кличка - був такий «завоборони столиці».

- Ми щороку ходимо на Хресний хід Київського патріархату, - нагадує. - Я перепитав багатьох знайомих у владі: «Ти йдеш?» - «Ні». Чому українці не йдуть на свій Хресний хід?

Може зайняті?

- Вірменам не потрібен Томос. Визнайте себе САМІ.

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