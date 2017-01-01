Там, де у вікно крім свічки можуть виставити карабін, Голодоморів ніколи не буде

Голодомору 1932-33 передували три великі кампанії «добровільної здачі зброї» - останню русскіє з розмахом провели в УССР 1928 року.

Це дало змогу як мінімум потроїти результативність другого Голодомору у порівнянні з першим - 1921-22. Та розширити ареал його застосування - зокрема на Чернигівську та Полтавську губернію окупованої УНР, де перший голодовий теракт провалився (бо в тих краях 1922 року володіння зброєю було тотальним). Тому виставляючи на вікнах свічки - у пам'ять

Голодомору 1932-33 передували три великі кампанії «добровільної здачі зброї» - останню русскіє з розмахом провели в УССР 1928 року.

Це дало змогу як мінімум потроїти результативність другого Голодомору у порівнянні з першим - 1921-22. Та розширити ареал його застосування - зокрема на Чернигівську та Полтавську губернію окупованої УНР, де перший голодовий теракт провалився (бо в тих краях 1922 року володіння зброєю було тотальним).

Тому виставляючи на вікнах свічки - у пам'ять про жертв окупаційного терору - не легковажмо: там, де у вікно можуть виставити ще й карабін, Голодоморів ніколи не буде.

І якщо хтось знову біля Свічи пам'яти поставленим голосом прорече: «Все, що їм було потрібно - це хліб», плюньте і розітріть.

Все, що було потрібно українцям - це зброя і Армія.

І вже під час Третього Голодомору (а не «штучного голоду») там, де була УПА, ніхто не опух. А там, де її не було, не опухли тільки комірники.

Джерело: Форпост

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