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    Думки вголос

    Чому українцям полюбилися «Свати»

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Кадр з серіалу&nbsp;&laquo;Свати&raquo; - Чому українцям полюбилися «Свати»
    Кадр з серіалу «Свати»

    Масова культура як всенародна сповідь у психоаналітика

    Всі фантазії, пристрасті та страхи ховаються у героях телеекранів. Тому серіали такі і популярні.

    «Гра престолів» – це те як американська еліта бачить світ, навіть якщо ця еліта прикривається ліберальним дискурсом. Недаремно Трамп вставляє у свої твіти скріни з серіалу, а народ точно знає, що насправді він має на увазі…

    Фасадна політика – це мова офіціозу. Але всі ангели і дияволи, які рухають часо-простір навколо Білого Дому ховаються у пригодах на просторах Вестероса… Все це дуже добре для американців, які, вочевидь, не втратили дух та здорові інстинкти. А нам не зайве розуміти, яку естетику і чому сповідують лідери світу американської гегемонії, з якими воюють конкуренти та Король Ночі.

    … До речі, а як ви думаєте, чому українцям так подобався серіал «Свати»?

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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