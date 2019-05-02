Чому українцям полюбилися «Свати»

Кадр з серіалу «Свати»

Масова культура як всенародна сповідь у психоаналітика

Всі фантазії, пристрасті та страхи ховаються у героях телеекранів. Тому серіали такі і популярні.

«Гра престолів» – це те як американська еліта бачить світ, навіть якщо ця еліта прикривається ліберальним дискурсом. Недаремно Трамп вставляє у свої твіти скріни з серіалу, а народ точно знає, що насправді він має на увазі…

Фасадна політика – це мова офіціозу. Але всі ангели і дияволи, які рухають часо-простір навколо Білого Дому ховаються у пригодах на просторах Вестероса… Все це дуже добре для американців, які, вочевидь, не втратили дух та здорові інстинкти. А нам не зайве розуміти, яку естетику і чому сповідують лідери світу американської гегемонії, з якими воюють конкуренти та Король Ночі.

… До речі, а як ви думаєте, чому українцям так подобався серіал «Свати»?

Джерело: блог Сергія Тарана

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