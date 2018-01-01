«Джавеліни» Трампа мені дорожчі, ніж проповіді Обами
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Переносний протитанковий ракетний комплекс «Джавелін»
Щодо гучних заяв Байдена... Мені завжди подобалася республіканська лінія американської зовнішньої політики
Вона будується на урахуванню інтересів, жорсткому прагматизмі, розумінню балансу сил і багатоходовому стратегічному розрахунку.
Демократи завжди були «голубами». Вони говорили правильні речі – про права людини, демократію і «за все хороше». Говорили...
Республіканці завжди були «яструбами». Завдяки їх кігтям розпався Радянський Союз, зникли фундатори «Аль-Каїди», посилені санкції проти Московії, Україна отримує летальну зброю.
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