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    Думки вголос

    «Джавеліни» Трампа мені дорожчі, ніж проповіді Обами

    Щодо гучних заяв Байдена... Мені завжди подобалася республіканська лінія американської зовнішньої політики
    Вона будується на урахуванню інтересів, жорсткому прагматизмі, розумінню балансу сил і багатоходовому стратегічному розрахунку. Демократи завжди були «голубами». Вони говорили правильні речі – про права людини, демократію і «за все хороше». Говорили... Республіканці завжди були «яструбами». Завдяки їх
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 08:19
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    <span>Переносний протитанковий ракетний комплекс&nbsp;<span>&laquo;</span><span>Джавелін</span><span>&raquo;</span></span>
    Переносний протитанковий ракетний комплекс «Джавелін»

    Щодо гучних заяв Байдена... Мені завжди подобалася республіканська лінія американської зовнішньої політики

    Вона будується на урахуванню інтересів, жорсткому прагматизмі, розумінню балансу сил і багатоходовому стратегічному розрахунку.

    Демократи завжди були «голубами». Вони говорили правильні речі – про права людини, демократію і «за все хороше». Говорили...

    Республіканці завжди були «яструбами». Завдяки їх кігтям розпався Радянський Союз, зникли фундатори «Аль-Каїди», посилені санкції проти Московії, Україна отримує летальну зброю.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    санкції Дональд Трамп Україна
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