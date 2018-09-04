Головну ставку Путін робитиме на українські вибори

Нічого нового на Донбасі не буде. Бо головну ставку Путін робитиме не на війну чи торги, а на українські вибори.

В Московії небезпідставно вважають, що після президентських та парламентських наступна влада може бути поміркованіша у питаннях війни, і тоді, замість того, щоби зброєю та шантажем кілька років марно домагатися відмови від НАТО, «особливого статусу» та «виборів» в ОРДЛО можна одразу отримати джекпот у вигляді «миру» на російських умовах.

І тому не має значення чи відбудуться нормандська зустріч чи інші перемовини, адже Путін в будь-якому разі тягнутиме час. Наївно чекати гучних боїв на головному фронті, якщо ворог планує зайти з тилу.

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»