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    Думки вголос

    Головну ставку Путін робитиме на українські вибори

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Головну ставку Путін робитиме на українські вибори

    Нічого нового на Донбасі не буде. Бо головну ставку Путін робитиме не на війну чи торги, а на українські вибори.

    В Московії небезпідставно вважають, що після президентських та парламентських наступна влада може бути поміркованіша у питаннях війни, і тоді, замість того, щоби зброєю та шантажем кілька років марно домагатися відмови від НАТО, «особливого статусу» та «виборів» в ОРДЛО можна одразу отримати джекпот у вигляді «миру» на російських умовах.

    І тому не має значення чи відбудуться нормандська зустріч чи інші перемовини, адже Путін в будь-якому разі тягнутиме час. Наївно чекати гучних боїв на головному фронті, якщо ворог планує зайти з тилу. 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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