Гроші для Росії. Європа визнала свою помилку

Лавров недарма визнав, що «залізна завіса опускається знову»

Один трильйон євро сплатила Європа Росії за викопне паливо за останні 10 років. Такі підрахунки зроблені у дослідженні, що було представлено на цьому тижні у Лондоні на засіданні Council on Geostrategy, де обговорювали майбутнє європейської енергетичної безпеки та ролі України в енергетичному міксі ЄС.

Ключовий висновок спілкування з експертами та урядовцями: вони визнали, що припустилися помилки – занадто легковажно сприймали наміри Росії після «Мюнхенської промови» Путіна. Значна частина грошей з цього трильйона пішла на підкуп європейських політиків, зброю та пропагандистські проекти, які підважують стабільність європейської та американської демократій.

Якби Росія не пішла війною проти України, вона заробила би ще трильйон. Але зараз Кремль викинув ці гроші. Російський міністр Лавров недарма визнав, що «залізна завіса опускається знову». Це правда, і всі розвинуті держави починають планувати, яким буде життя біля нової «залізної завіси».

Для України важливо, щоб ця «завіса» опустилась по східному кордону якомога скоріше. Проте, нашою величезною помилкою та втратою шансу може стати несерйозне ставлення до виконання зобов’язань, що пов’язані з членством в ЄС та приналежністю до клубу розвинутих демократій. Квиток у цей потяг у нас вже майже в кишені, а от час, коли ми зможемо на нього сісти, залежить, перш за все, від нас. І тут головне не зволікати та не загубитися у страсі змін.

Не можна стати членом ЄС на гаслах про те, що «ми попереджали» і прикриваючись лише мужністю Збройних сил України. Європейські колеги чітко дають зрозуміти: ми маємо завершити реформи в енергетичному секторі і повністю інтегрувати його в Європу. З усіма наслідками: прозорістю використання державних грошей, чітким звітуванням, інвестиціями у відновлювальну енергетику.

В ЄС та Британії в нас є багато справжніх друзів, міністр економіки, енергетики та індустріального розвитку Greg Hands серед них, він готовий допомагати у розвитку проектів, спрямованих на модернізацію та використання відновлювальних видів енергії так само, як і атомної енергетики, де погляди ЄС значно консервативніші. Але всі проекти можливі тільки за умови створення прозорих та зрозумілих правил гри на нашому ринку І нашу частину роботи нам все одно доведеться робити.

Джерело: блог Олени Зеркаль

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