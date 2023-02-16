Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Російські дипломати мають шанс перевершити північнокорейських

glavcom.ua
«У день професійного свята російських дипломатів найбільше порадувала своєю заявою «завжди твереза» речниця МЗС РФ Марія Захарова»
фото з відкритих джерел

Сьогодні такі ж емоції, що колись північнокорейські, викликають дипломати російські

В юності, щоб розважитися, я їздив на залізничний вокзал: там у кіоску з пресою можна було купити журнал «Нова Корея» (звісно, російською) – видання посольства комуністичної КНДР у комуністичному СРСР.

Про існування журналу знали тільки втаємничені. І як же ми реготали, гортаючи часопис північнокорейського МЗС, що різними мовами поширювався в країнах, де були його представництва. Практично всі сторінки присвячувалися Кіму І, товаришеві Кім Ір Сену, тодішньому – з кінця 1940-х – вождю КНДР і дідусеві Кіма ІІІ, вождя нинішнього. Були там навіть самодіяльні вірші та пісні на честь Кіма І і, звичайно, його офіційна біографія, що друкувалася з номера в номер. Досі пам'ятаю абзац про те, як «шестирічний маршал» (саме так, не смійтеся, і до речі, наприкінці життя, коли я той журнал уже не читав, Кім І зробився генералісимусом) - так от «шестирічний маршал» ходив з батьком у гори, до якогось джерела і обливався там холодною водою, «загартовуючи своє тіло для боротьби з японським імперіалізмом».

Я нічого не вигадав. Це цитата.

Сьогодні такі ж емоції, що колись північнокорейські, викликають дипломати російські – теж прямолінійні і не надто вигадливі.

Кілька днів сторінка російського МЗС поповнювалася матеріалами до чергового дня дипломатичного працівника. Ну, звичайно, ритуальні танці – привітання від Путіна, голови слідчого комітету Бастрикіна, головного московського попа Гундяєва, інших офіційних осіб і навіть акціонерного товариства «Мосгаз». І звичайно, привітання Лаврова та інтерв'ю російським ЗМІ його заступників і директорів департаментів.

Мене ж більше цікавили закордонні диппредставництва. Нарахував 25 статей для РІА «Новості», 12 для «Росія 24», 5 для «Раша Тудей», 4 для газети «Ізвєстія», по 2 для ТАСС та Інтерфаксу, по 1 для ще восьми російських видань.

Симптоматична тенденція: російські дипломати розміщають свої виступи у російських же ЗМІ. Заради справедливості треба відзначити, що послу РФ у Непалі пощастило оприлюднити інтерв'ю у «Nepalkhabar», а послу в Уганді вдалося пробитися на шпальти місцевої газети «New Vision». Загалом таких випадків 10 на цілий глобус. З чого можна зробити висновок, що ЗМІ переважної більшості країн просто не хочуть мати справу з російськими дипломатами. Приємно.

Та найбільше порадувала своєю заявою «завжди твереза» речниця МЗС РФ Марія Захарова. Цитую: «10 лютого – це не лише професійне свято російських дипломатів, а й за щасливим збігом – день пам'яті великого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна».

Нагадаю, 10 лютого 1837 року, через два дні після дуелі з Дантесом, Пушкін помер. Отакий «щасливий збіг».

Так тримати, Машо-Рашо!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путінський режим дипломатія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Сергій Борщевський

Російські дипломати мають шанс перевершити північнокорейських
Російські дипломати мають шанс перевершити північнокорейських
Оце так декомунізація! Вражаючий досвід поляків
Оце так декомунізація! Вражаючий досвід поляків
Дякую за політичний стриптиз, пане Позняк. Післямова до інтерв'ю «Главкома»
Дякую за політичний стриптиз, пане Позняк. Післямова до інтерв'ю «Главкома»
Новий скандал за участю Арестовича. Репліка
Новий скандал за участю Арестовича. Репліка
Віддайте Москві їхнього Ватутіна. І поверніть в Україну Довженка
Віддайте Москві їхнього Ватутіна. І поверніть в Україну Довженка
Російська дипломатія: між брехнею та ганьбою
Російська дипломатія: між брехнею та ганьбою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
47K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
39K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
19K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
19K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту