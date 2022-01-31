Україна стане незалежною, коли перестане жити життям колишньої метрополії

Чи варто оплакувати Куравльова?

Помер актор радянського кіно Леонід Куравльов. Прочитав про це на сайті «Української літературної газети». Матеріал так і називається. При цьому «УЛГ» посилається на російські масмедіа. А ще, вочевидь, також з посиланням на них же, додаються медичні подробиці, зокрема «...ураження мозку з порушенням роботи пам'яті...»

Щодо ураження мозку і проблемами з пам'яттю в Куравльова, можливо, це новина для лікарів, які його обстежували. І, мабуть, до тих українських ЗМІ, які її підхопили з вуст російських масмедіа, ніяк не коментуючи.

Мені ж діагноз Куравльова відомий давно. З сайту «Миротворець», де про актора радянського кіно сказано: «Антиукраїнська пропаганда. Відверта підтримка агресивної політики Росії». Сьогодні до цієї характеристики додалося одне слово: «Ліквідований».

То, можливо, українським ЗМІ і, зокрема, газета, яку видає голова Національної спілки письменників України, перш ніж підхоплювати й тиражувати новини з-за поребрика, варто зазирати у святці «Миротворця»?

І ще одне міркування: Україна стане справді незалежною, коли перестане жити життям колишньої метрополії з її новинами. Споживайте українське, в тому числі новини.

Джерело: Обозреватель

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