Французький професор пояснив економічний спад України
Ламбер зазначив, що Україна має «потужний потенціал»
Французький професор, доктор наук в Університеті Сорбони Мікаель Ламбер пояснив економічний спад України у розмові з виданням Atlantico.
Як зазначив Ламбер, Україна стала жертвою однієї із найтриваліших рецесій в історії світової економіки. Це сталося через те, що країна не має важелів для модернізації індустрії, створеної здебільшого при СРСР.
Таким чином, українська промисловість стає неконкурентоспроможною порівняно з російською, західною та китайською.
Крім цього, причинами спаду професор назвав корупцію, а також «відплив мізків» та молодої робочої сили в інші країни.
Крім того, країна не змогла залучити іноземні капіталовкладення.
При цьому Ламбер зазначив, що Україна має «потужний потенціал» у сфері сільського господарства, аеронавтики та промислових механізмів.
Раніше аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан спрогнозував, якою буде інфляція у 2022 році.