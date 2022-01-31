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    Французький професор пояснив економічний спад України

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    Причинами спаду професор назвав корупцію, а також &laquo;відплив мізків&raquo; та молодої робочої сили в інші країни - Французький професор пояснив економічний спад України
    Причинами спаду професор назвав корупцію, а також «відплив мізків» та молодої робочої сили в інші країни
    фото з відкритих джерел

    Ламбер зазначив, що Україна має «потужний потенціал»

    Французький професор, доктор наук в Університеті Сорбони Мікаель Ламбер пояснив економічний спад України у розмові з виданням Atlantico.

    Як зазначив Ламбер, Україна стала жертвою однієї із найтриваліших рецесій в історії світової економіки. Це сталося через те, що країна не має важелів для модернізації індустрії, створеної здебільшого при СРСР.

    Таким чином, українська промисловість стає неконкурентоспроможною порівняно з російською, західною та китайською.

    Крім цього, причинами спаду професор назвав корупцію, а також «відплив мізків» та молодої робочої сили в інші країни.

    Крім того, країна не змогла залучити іноземні капіталовкладення.

    При цьому Ламбер зазначив, що Україна має «потужний потенціал» у сфері сільського господарства, аеронавтики та промислових механізмів.

    Раніше аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан спрогнозував, якою буде інфляція у 2022 році.

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    Теги: інфляція промисловість Україна СРСР
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    Французький професор пояснив економічний спад України