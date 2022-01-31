Соціолог: Кожна фраза «не купуйте гречку» від влади має протилежний ефект

«Згуртуватися навколо влади громадяни можуть, коли вже відбудеться вторгнення»

Серед українського народу присутня паніка і страх через можливе вторгнення Росії на територію України. Кожен знаходить спокій у різних речах. Хтось скуповує продукти, а хтось просто абстрагується від теми війни. Проте кожна фраза «не купуйте гречку» від влади діє в протилежному напрямку, розповів «Главкому» керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олександр Антипович

«Народ точно наляканий, інша справа, що ніхто не хоче вірити в гірше. Хтось приймає рішення панікувати, хтось – не звертати на це уваги. Багато є підходів, і всі вони мають право на існування. Тому тут йдеться не так про паніку, як про страхи, які мають своє відображення в настроях та поведінці людей. Але засуджувати когось за реакцію на інформацію про можливе військове вторгнення, мабуть, не варто. Хтось розуміє, що війна йде восьмий рік, хтось від неї абстрагувався та жив окремо. Але страх за власне життя завжди присутній. Я сам кілька разів впадав у панічні настрої», – сказав Антипович.

Також соціолог вважає, що українці ще об'єднаються в одне ціле, але лише під час вторгнення.

«Якусь мініаналогію можна проводити з початком «ковіду» – українці були дуже налякані, панікували і сиділи по домівках, боялися чогось невідомого. Зрозуміло, що і зараз хтось шукає захисту в психологічній площині, хтось – у фізичній, скуповуючи продукти. Якщо новини демонструють, що Росія готова нападати, то українці на це реагують. А кожна фраза «не купуйте гречку» від влади діє в протилежному напрямку – такий вже досвід в українців та й не тільки в них. Згуртуватися навколо влади, мабуть, громадяни можуть, коли вже відбудеться вторгнення. Українці рідко об’єднуються, але «перед розстрілом» можуть», – резюмував Антипович.

Зазначимо, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів, що 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Нагадаємо, 27 січня відбулася розмова Байдена та Зеленського під час якої Білий дім дав зрозуміти, що США та їхні союзники готові дати рішучу відповідь агресору.

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