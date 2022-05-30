Де можна заправити авто: мережі АЗС запустили «гарячі лінії»

Перш ніж їхати на заправку, краще уточнити, чи є на ній пальне

Номери «гарячих ліній» допоможуть не витрачати час та залишки пального у пошуках місця, де можна заправитися

Перед поїздкою на ту чи іншу автозаправну станцію (АЗС) можна заздалегідь дізнатись наявність на ній дизеля чи бензину. Для цього великі мережі АЗС створили «гарячі лінії» для своїх клієнтів, пише «Авто24».

Зокрема, оператори «гарячих ліній» зможуть надати актуальну інформацію щодо наявності пального на конкретній заправці, про спосіб розрахунку на цій АЗС, а також про ціни на пальне.

Куди телефонувати

ОККО – 0800501101

– 0800501101 UPG – 0800500064

– 0800500064 SOCAR – 0800508585

– 0800508585 WOG – 0800300525

– 0800300525 AVIAS/ANP – 0800501788

– 0800501788 SHELL – 0800500423

– 0800500423 AMIC – 0800501110

– 0800501110 БРСМ – 0800303404

– 0800303404 МОТТО – 0800330250

– 0800330250 KLO – 0672457500

Також для моніторингу ситуації наявністю пального на заправках можна встановити офіційні мобільні додатки мереж АЗС. Через деякі додатки можна купити талони на пальне.

Нагадаємо, як пояснив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко, проблема із нестачею пального на українських АЗС виникла не через те, що немає ресурсів, а через ускладнену логістику. За його словами, знайти бензин і дизель за кордоном не складно, однак є проблеми доставкою пального в Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.

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