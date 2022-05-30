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    Думки вголос

    Війна в Україні: Ердоган має вибір між поганим і дуже поганим

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Лідер Туреччини опинився у дуже скрутній ситуації - Війна в Україні: Ердоган має вибір між поганим і дуже поганим
    Лідер Туреччини опинився у дуже скрутній ситуації
    фото з відкритих джерел

    Ердоган – один з найгірших для нас посередників у переговорах

    Для Ердогана чим далі, тим війна Росії проти України все більше загрожує втратою влади в Туреччині.

    Якщо Німеччина, Франція, США, Італія, Греція та інші західні країни здатні пройти марафон (зі складнощами, але здатні), то Ердоган – ніяк, бо:

    1. Туреччина член НАТО і не може себе поводити як Ізраїль, наприклад. Ізраїль не захищає стаття 5 НАТО, Туреччину – захищає
    2. Туреччина залежить від Росії в поставках енергоресурсів і не зупинила спільні проекти
    3. Туреччина залежить від російських туристів, і якщо росіяни припинять там відпочивати – економіці Туреччини, яка вже зараз загибається – капець
    4. Туреччина залежить від російських грошей та олігархів. 3/4 тих, хто поїхали з Росії або росіян з західних країн, знайшли притулок в Туреччині. Там же вони сховали свої яхти, бізнеси та купили рекордну кількість нерухомості
    5. Туреччина прогибається під Росію по Босфору. Вона пропускає російські кораблі з воєнними товарами та краденим українським зерном, та навіть допомагає підторговувати ним.

    Є ще багато в цьому переліку, але результат один: якщо Україна «хоч тушкою, хоч опудалом» не помириться з Путіним, Ердоган в наступному році програє вибори.

    Тому він буде погрожувати членам НАТО, щоб вони не ставали на заваді мирній капітуляції України. Він буде тягнути Зеленського з Путіним до телефону.

    Шантажувати всіх і вся. Обіцяти. Маніпулювати. Вмовляти. Все, заради того, щоб українці з росіянами підписали мир. А йому не довелося обирати.

    Бо вибір для Ердогана є між дуже поганим та дуже поганим.

    Дуже погане раз: крах репутації на міжнародній арені, ризик ізоляції, навіть виключення з НАТО і в підсумку втрата влади.

    Дуже погане два: крах економіки та втрата влади.

    Отже Ердоган – один з найгірших для нас посередників у переговорах.

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти США Німеччина НАТО вибори війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Війна в Україні: Ердоган має вибір між поганим і дуже поганим