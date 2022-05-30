РПЦ виношує план захоплення канонічних територій ПЦУ

У РФ вирішили відхопити українські парафії

Так званий «проповідник» та протоієрей-зрадник Андрій Ткачов, який у 2014 році втік у Росію з Києва, прокоментував рішення Собору Української Православної Церкви Московського патріархату, де було ухвалено рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це він говорив у розмові з пропагандистськими ЗМІ.

Він каже, що УПЦ все одно перебуватиме у молитовному спілкуванні з Московським Патріархатом.

«Все одно ніхто нікуди не дінеться», – сказав протоієрей.

Також Ткачов висловився щодо парафін на тимчасово окупованих територіях.

«Цілком можливим є входження Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей до складу Російської Федерації. Звичайно, це означатиме входження цих регіонів у повноту Російської Православної Церкви», – сказав Ткачов.

Проросійський священнослужитель вважає, що території півдня України «є історично російськими».

До слова, Патріарх Кирило високо оцінив свіжі рішення Московської церкви в Україні.

Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Водночас церква не зробила різких та важливих заяв щодо війни, яку розпочав Путін. Їхнім головним ворогом була і залишається не Росія, а ПЦУ.

ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Зазначимо, Кирило Гундяєв у березні благословив командувача Росгвардії на знищення українців.

УПЦ МП раніше зробила заяву про те, що війна почалася через утворення Православної церкви України.

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