Не треба чекати від російські журналістів, які працюють на Путіна, визнання своєї провини

З російськими пропагандистами безглуздо вести переговори

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Российских «коллег» возмущает, что украинские журналисты требуют от них встать на защиту Украины. Они обвиняют Национальный союз журналистов Украины и сотни украинских медийщиков в «оголтелой кампании» давления. На призыв НСЖУ сейчас областные организации, руководители медиа и отдельные журналисты отправляют тысячи писем в региональные организации Союза журналистов России с призывом остановить пропаганду войны.

Руководство СЖР возмущает, что мы призываем назвать войну войной и рассказать о многочисленных жертвах среди российских солдат (пусть им все равно на жертвы среди мирных граждан Украины). Их возмущает, что мы просим рассказать правду и защитить Украину от потоков лжи, которые льются на Украину: вроде бы здесь есть террористы и нацисты, уничтожающие русскоязычное население.

В Украине журналисты привыкли быть последним бастионом защиты людей, пусть даже нужно противостоять властям. Очевидно, это очень удивительная модель для сознания россиян. Великодердавцы, для которых человеческая жизнь не стоит ничего

Не нужно рассчитывать, что российские журналисты, работающие на Путина, признают свою вину. Годами они помогали российским властям строить лживую картину мира, которую вложили в головы 144 миллионов россиян.

Потоки лжи особенно усилились после аннексии Россией украинского Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году. За считанные недели некогда передовые и объективные журналисты мутировали и превратились в штатных пропагандистов, геббельсов на службе Гитлера нашего времени – Владимира Путина. Качественная журналистика, которая действительно пыталась следовать этике журналиста и давать информацию непредвзято, оказалась в меньшинстве. Волею Кремля, она превратилась в «агентов» и изгоев внутри России.

После того, как 24 февраля 2022 года Россия развязала войну в Украине, российские геббельсы лишь усилили пропаганду и ложь. Вместо того, чтобы признать разгром российской армии в Украине – пишут о полном разгроме украинских Вооруженных сил. Вместо того, чтобы обнародовать чудовищные потери российских солдат (более 10 тыс человек убитыми за неделю!), - занижают потери в 25 раз. Рассказывают о «нацистах» и «террористах» в Украине, о том, что Украина якобы сама обстреливает собственные города. Что касается реакции мира на развязанную в Украине войну, - российские СМИ называют мирные акции, помощь Украине и санкции «истерикой».

Все это говорит о сознательных злонамеренных действиях против Украины и всего мира. Продолжив называть себя «журналистами», российские пропагандисты давно перестали следовать этике журналистов, которая гласит, что журналист должен оставаться вне политики. Они внутри политики Кремля, они формируют эту политику и горячо ее поддерживают. Их нисколько не волнует, что эта политика привела к развязыванию войны и геноциду мирного населения Украины.

Когда Украина и мир обвиняют российские провластные СМИ во лжи, те в ответ лишь продолжают еще упорнее держаться за ложь.

К сожалению подавляющее большинство ответных писем из РФ на призыв НСЖУ далеки от понимания настоящей ситуации в Украине, в России, во всем мире. Они имеют примерно одинаковый, продиктованный пропагандистами, нарратив.

«Где вы были восемь лет, когда заживо сжигали людей в Одессе? Когда убивали детей и взрослых в Донецкой и Луганской народных республиках? Когда на Украине убивали ваших и наших коллег – журналистов? Где вы были эти восемь лет? Чем быстрее неонацисты сложат оружие, тем быстрее наступит мир. Скоро посевная. Пусть лучше займутся мирным трудом. И, пожалуйста, перестаньте распространять фейки», – говорится в письме, поступившем от адресатов, назвавших себя курскими журналистами.

Поэтому нет такого явления, будто работающие на Кремль журналисты не понимают ситуацию и действуют неосознанно. Наоборот. Они все понимают, и совершенно добровольно продолжают опутывать умы и сердца россиян ложью. Вместо того, чтобы признать свои ошибки и помочь россиянам остановить кровопролитную войну - выбирают настаивать на своем и бросать в мясорубку смерти все новые и новые жизни. Они словно преступники-рецидивисты, которые ни в чем не раскаиваются и не собираются сворачивать с избранного пути. Пропагандисты на службе Путина – это такие же преступники, как сам Путин. Они должны нести ответственность за смерти и разрушения в Украине наравне со своим лидером.

Поэтому Национальный союз журналистов Украины настаивает: с российскими пропагандистами бессмысленно вести с ними переговоры - время переходить к решительным санкциям.

Любые попытки воззвать к совести, убедить, договориться будут работать только в пользу Путина, потому что российская агрессия получит еще больше времени, чтобы убить еще сотни невинных людей в Украине.

Недавно Национальный союз журналистов Украины призвал исключить Союз журналистов России из Международной Федерации Журналистов. Мы в НСЖУ и не рассчитывали, что Союз журналистов России посыплет голову пеплом и признает, что принимает самое прямое участие в агрессии против Украины. Вполне предсказуемо они перешли к риторике «давайте опираться на официальные факты», имея в виду, что хотят опираться на систему лжи, которую создавали годами. То есть, на официальную идеологию путинского режима. Потому что действительно официальные факты, которые Украина открыто демонстрирует на весь цивилизованный мир, говорят лишь одно: происходит война и геноцид мирного населения Украины. Российские войска стреляют по жилым кварталам, убивают мирных людей, взрывают школы, роддома и университеты, а также совершают еще массу военных преступлений. Они несут чудовищные потери, но продолжают выполнять преступные приказы Кремля. А прокремлевские журналисты оправдывают эти преступления, скрывают их и создают завесу лжи, чтобы война продолжалась и дальше.

Мы призываем мировую журналистскую общественность не играть в игру СЖР «давайте публиковать проверенную и достоверную информацию». Играть в эту игру – значит поддерживать войну и убийства людей в Украине, значит помогать Путину.

Мы призываем журналистов мира сделать решительный выбор, хотят ли они войны или мира в Украине. Национальный союз журналистов Украины просит помочь Украине показать всему миру, что Россия наравне с танками использует информацию как оружие массового поражения.

Все необходимые факты в защиту мира мы готовы предоставить в режиме реального времени. Мы призываем журналистов всего мира приезжать в Украину и собственными глазами убедиться, как на самом деле обстоят дела. Истина страшна и понятна. Не верьте лживой картинке мира, которую рисуют московские пропагандисты. Встаньте на защиту мира вместе с Украиной.

Джерело: блог Сергія Томіленка

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