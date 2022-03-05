«Закрийте небо над Україною». Беленюк закликав влаштувати світовий флешмоб

«Нас повинні почути скрізь!»

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Ігор 2020 Жан Беленюк звернувся до світової спільноти з проханням закрити небо над Україною.

«Пересилайте це відео своїм друзям по всьому світу! Нас повинні почути скрізь! Закрийте небо над Україною», – написав Беленюк на своїй сторінці в Instagram.

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Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії.

Напередодні Зеленський закликав Німеччину закрити небо над Україною.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.