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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Контрнаступ. Україна робить дива всупереч обставинам

glavcom.ua
«Це не шоу. Кожен метр дається кровʼю»
фото: 5 канал

За словами Залужного, українські війська щодня досягають певної позиції – навіть якщо це лише 500 метрів

Залужний каже дуже правильні речі.

Бо від нас вимагають швидких перемог, але торгуються на тему того як ми повинні воювати, куди ми не повинні стріляти, а ці ракети ми вам не дамо, хоча у супротивника вдосталь аналогів, і винищувачі ми вам теж не дамо, але не маючи паритету у повітрі ви там якось наступайте через мінні поля. І при тому що супротивника взагалі ніхто не стримує в моралі, силах та засобах.

Україна робить дива всупереч обставинам. Але вказувати ій як робити ті самі дива та підганяти – не дуже корректно.

«Це не шоу. Кожен метр дається кровʼю». Залужний заявив, що його злять слова західних аналітиків про «повільний контрнаступ» України

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр українським військам «дається кров’ю».

Свою заяву він зробив в інтервʼю The Washington Post.

За словами Залужного, українські війська щодня досягають певної позиції – навіть якщо це лише 500 метрів.

«Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки, чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров’ю», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі, але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми», – додав він.

Залужний також наголосив, що для того, щоб контрнаступ України проходив швидше, йому потрібно більше будь-якої зброї.

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Джерело
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Теги: війна Валерій Залужний контрнаступ

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Олександр Карпюк

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