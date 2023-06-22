Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW

Українська влада давно дала зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій

ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українська влада давно дала зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, а зовсім недавно висловили спостереження, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій «тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти ISW зазначають, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі. ЗСУ можуть провести кілька наступальних операцій на всьому театрі воєнних дій, щоб поступово виснажити окупантів та створити умови для майбутнього головного удару. Аналітики наголошують, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати ці умови контрнаступу.

Просування українських військ

21 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії під Кремінною. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська провели частково успішні наступальні дії на напрямку Білогорівка-Шипилівка та закріпилися на захоплених рубежах.

Українські та російські війська продовжували вести позиційні бої на рубежі Куп’янськ-Сватове. Російський блогер стверджував, що на куп’янському напрямку тривають позиційні бої, але російські сили не можуть прорватися до міста.

Блогер з РФ стверджував, що 20 червня інтенсивність бойових дій посилилася, і російські десантники, нібито, зайняли кілька українських опорних пунктів у районі Серебрянського лісу. Він заявив, що підрозділи російського Центрального угруповання військ, буцімто, ведуть штурмові дії на кількох ділянках поблизу Кремінної.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інше російське джерело повідомило, що в районі Білогорівки на Лиманському напрямку точаться важкі бої.

Генштаб України повідомив, що російські війська перекинули підрозділи 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади в район Кліщіївки для заміни підрозділів 31-ї гвардійської бригади ВДВ, які нещодавно зазнали великих втрат.

Російський блогер заявив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Григорівки. Російські джерела стверджували, що українські війська проводили штурми на північ від Бахмута біля Ягідного, Берхівки, Оріхово-Василівки та на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівка.

21 червня українські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей. Російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Генштабі України повідомили, що українські війська ведуть наступальні дії на рубежі Вільне Поле – Макарівка. Російські джерела стверджували, що українські війська атакують Урожайне, а Євген Пригожин заявив, що українські війська вже звільнили населений пункт.

Українські війська ведуть наступальні дії на рубежах Новоданилівка – Роботине і Мала Токмачка – Вербове. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують з частковим успіхом вести наступальні дії на півдні України, зміцнюючи здобуті позиції та вирівнюючи лінію фронту.

Пригожин стверджував, що українські сили контролюють П’ятихатки та райони на північ від Роботиного. Російські джерела повідомляли, що українські сили вели наступальні дії поблизу Роботиного та Жереб’янок.

Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удару з HIMARS по тилових позиціях Росії в Запорізькій області, зокрема по Розівці, приблизно за 65 км на північний захід від Маріуполя на сході Запорізької області.

Пригожин заявив, що українські сили намагаються переправитися через Дніпро в районі Голої Пристані. ISW не спостерігав візуальних доказів на підтримку своєї заяви.