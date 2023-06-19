Відсьогодні в трьох областях заборонено купатися та ловити рибу

В Одеській області ситуація досить ризикована

З понеділка, 19 червня, на територіях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей заборонять купатися та виловлювати рибу, оскільки показники річкової й морської води суттєво погіршуються. Про це повідомив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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«В Одеській області ситуація досить ризикована, тому закликаю громадян не користуватися водоймами, не купувати рибу в невстановлених місцях та не виловлювати рибу», – йдеться в повідомленні.

Водночас станом на 15 червня епідемічна ситуація стабільна у п'ятьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

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Фахівці зробили понад 1000 досліджень води – питної централізованої, децентралізованої, поверхневих водойм. Також були встановлені прилади для швидкого аналізу питної води, які показують результат основних мікробіологічних показників води упродовж 18 годин.

Спалаху інфекційних захворювань не виявлено, спостерігаються лише сезонні рівні захворюваності на гострі кишкові інфекції. Зокрема, вода зі свердловин, а також та, що подається централізовано в Миколаївській, Херсонській областях, є цілком безпечною як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Зазначається, що найбільшу загрозу становлять індивідуальні колодязі. Оскільки вони були спочатку затоплені. Відповідно там є певна частина мулу, тому така вода є зараз небезпечною для здоров’я. Вода з колодязів та криниць не відповідає як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Також санлікар розповів, яким буде алгоритм дій щодо індивідуальних колодязів, коли зійде вода:

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бригада ДСНС спочатку відкачає воду з підвалів та допоможе усунути завали;

після розчищення території почнеться робота з очищення колодязя: з нього викачають всю воду, промиють стіни від мулу та продезінфікують воду.

Нагадаємо, вчора влада Одеси заявила, що всі пляжі є непридатними для купання.