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Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post назвав свої головні страхи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post назвав свої головні страхи
Валерій Залужний пояснив, чому Україні потрібно якомога більше зброї для того, щоб перемогти у війні
фото: The Washington Post

За словами головнокомандувача ЗСУ, найгірше, до чого має готуватися Україна – це ядерний удар

Головнокомандувач України Валерій Залужний заявив, що має багато страхів – і «Вагнер» серед них. Про це він розповів в інтерв’ю The Washington Post.

«У мене багато страхів, і «Вагнер» серед них, – сказав Валерій Залужний. – І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом… Наше завдання – підготуватися до найгірших і найбільш ймовірних сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати наслідки того, що може бути».

За словами Залужного, «вагнерівці» вже вийшли з лінії фронту після того, як місяць тому був захоплений Бахмут, тож на полі бою не відбулося помітних змін під час заколоту. «Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або щось таке», – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Найгірший сценарій, який має розглядати Україна, – це загроза застосування Росією ядерної зброї. Проте Залужний зазначив, що це не зупинить українську армію від відвоювання окупованої Запорізької атомної електростанції. «Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». То що, нам опустити руки?» – питає Залужний.

Питання, які турбують Залужного щодня: коли західні партнери України нададуть необхідну зброю, зокрема більше боєприпасів і F-16? І як можна очікувати, що він виконає роботу без них?

Валерій Залужний сказав, що занепокоєння висловлює американському колезі Марку Міллі, якого він вважає другом. Кілька разів на тиждень вони розмовлять про український фронт, і ці розмови можуть тривати годинами:

«Він їх (занепокоєння Залужного – «Главком») абсолютно поділяє. І я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих турбот. У нас домовленість: ми на зв’язку 24/7. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: «Якщо я не отримаю 100 тис. снарядів за тиждень, 1000 людей загине. Постав себе на моє місце».

Але «не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки чи ні, – наголошує головнокомандувач. – Просто поки це рішення ухвалюють в очевидній ситуації, щодня помирає багато людей – дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийняте».

Коментуючи втрати західної бронетехніки, зокрема, німецьких «Леопардів», декілька з яких уже знищені на полі бою, Валерій Залужний сказав:

«Ми не змусили «Леопардів» кататися на парадах і не дозволяли політикам чи знаменитостям фотографуватися з ними. Вони прийшли сюди на війну. А «Леопард» на полі бою – не «Леопард», а мішень».

Генерал Залужний також вказав на доктрину сил НАТО, яка, за його словами, схожа на російську і вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій глибокої дії: «А Україна, переходячи до наступальних дій, має дотримуватися якої доктрини? НАТО? Російської Федерації? Чи це не ваша справа? «У вас є своя доктрина. У вас є танки, є деякі гармати, у вас є деякі [бойові машини]. Ви можете це зробити». Що це?»

У командному пункті Валерій Залужний має екран, який показує йому все, що перебуває в повітрі будь-якої миті – авіацію країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над власною державою і російські на її східних межах.

«Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?» – знову запитує Залужний.

«Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків, – зазначив український головнокомандувач. – Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це схоже на те, що ми зараз пішли б у наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: «Ти що, з глузду з’їхав?» 

Нагадаємо, що Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ. Кожен метр визволеної землі українським захисникам дається кров’ю. 

Теги: війна Валерій Залужний контрнаступ ПВК «Вагнер»

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