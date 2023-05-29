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Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: є загиблі та поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: є загиблі та поранені (фото)

Одна авіабомба влучили в АЗС, а інша – в адміністративну будівлю

Російські загарбники сьогодні близько 11:30 скинули авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Одна людина загинула, вісім мирних мешканців отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна з авіабомб (ймовірно ФАБ-250) поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник.

Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості вісім цивільних. Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.

Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт. Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

Теги: Донеччина окупанти росія війна

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