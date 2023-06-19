За яких умов в Україні можуть відбутися парламентські вибори: роз’яснення голови Ради

Парламентські вибори в Україні, якщо не було б війни, мали б відбутися 29 жовтня 2023

Вибори під час війни можуть призвести до розриву держави, на який очікує ворог

Парламентські вибори в Україні будуть проводити лише після закінчення воєнного стану. Нині організувати голосування неможливо через декілька причин. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає «Українська правда».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стефанчук зазначив, що в Україні є «політична традиція – кожну осінь оголошувати вибори». Сьогодні знову доводиться чути про підготовку чи потребу виборів не тільки від українців, а й від людей з дипломатичних представництв чи й президента ПАРЄ. Проте до закінчення війни будь-який виборчий процес заборонений законом.

«Ми не знаємо, як організувати голосування для майже семи мільйонів (людей – «Главком»), які перебувають за межами України. Ми не знаємо, як організувати голосування для тих регіонів, які тимчасово окуповані. Ми не знаємо, як забезпечити належне представництво, явку інших громадян під час дії воєнного стану і чи не будуть виборчі об'єкти атакуватися. Тому, мені здається, дуже мудре рішення закладено в законодавстві України, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть», – сказав Стефанчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спікер вважає, що якщо б вибори під час війни були можливі, це могло б призвести до розриву держави, на який очікує ворог.

«І тому мені здається, що найбільш правильне і мудре рішення – провести вибори одразу після завершення воєнного стану», – додав голова Ради.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Україні, якщо не було б війни, мали б відбутися 29 жовтня 2023.

Тим часом, рашисти готуються проводити чергові фейкові вибори на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня.