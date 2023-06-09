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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Справу щодо підриву Каховської ГЕС розкрито. Молодець Ілон Маск

glavcom.ua
Каховська ГЕС після терористичного акту
фото з відкритих джерел

Маску не треба зупинятися...

Ілон Маск, Такер Карлсон та інші прихильники теорії змов почали розповідати, що не тільки нічого не ясно, але й це українці підірвали греблю.

І не так важливо, вони це роблять тому що люблять іти проти тренду, бо баба Яга проти, чи тому що вони ідіоти чи тому що російські агенти. В принципі більше ніж 100 років Москва постійно шукає і використовує на Заході корисних ідіотів, які поєднують у собі всі ці якості. І нічого нового тут немає. Просто зараз вся активність корисних ідіотів на службі у Кремля спрямовано саме проти України. І ми це дуже добре помічаємо.

Але Маску не треба зупинятися. Із греблею вони справу розкрили. Молодці. Дійсно це зробила Україна, бо це ж вигідно Росії і Росія контролювала ту греблю. То хто ж ще міг підірвати, як не Україна.

Але це не єдина перемога, яку озвучили в Росії. Вони там вчора знищили 100500 танків Леопард. І навіть показали картинку з якоюсь тінню. І дійсно, тінь була схоже на Леопард чи скоріш на якусь чорну кішку, яка перебігає дорогу. Правда, потім  з ясувалося, що то були трактори.

То ж наступна змова, яку мають розкрити Маск, Такер і Дональд Трамп – це змова тракторів. Чому адміністрація США приховує правду? Чому не кажуть, що розробили новітні трансформери? Чи це не земна розробка? Чи досі люди керують своєю планетою? Треба зроби Землю величною знову.

Вже не перший раз у цій війні трактори з'являються на передовій. То не може бути випадково. Так не буває. І не стали б росіяни стріляти по тракторам і розказувати потім про це всьому світу. Вони подають сигнал, бо не можуть сказати прямо. Вони показують всім як нищать трактори і кажуть, що знищили новітню зброю Заходу. Хіба можна бути такими тупими?

Ні, має бути інше пояснення. І це пояснення – трансформери. Уряд США має зв’язки із інопланетянами і вже використовує їх на полі бою на Землі. Це зрада. Вторгнення почалося. Тепер зрозуміло, чому могутній Путін не зміг взяти Київ за 3 дні. З першого дня війни трактори були там. І російська новітня зброя, найсучасніше що є на планеті, не здатна конкурувати із зброєю інопланетян. Тому і кинджали не долітають і «Іскандери» не сміються.

Хто має за це відповісти? Скільки вже невинних росіян вбили роботи трансформери, які ховаються під виглядом тракторів? Скільки ще уряд буде приховувати правду?

І може тому Захід веде війну проти Росії і Китаю, бо Захід вже керується інопланетянами?  Може Байден просто раб інопланетян? Як він може довести протилежне? Тільки Росія і Китай, та Уганда, чинять супротив вторгненню. Тільки там режими настільки сильні і потужні, що здатні встояти. Вони розуміють, що ліберальні цінності, що нав’язує Захід, то цінності інопланетян. Який хоче винищити людство за допомогою гендеру. Які хочуть, щоб люди просто перестали розмножуватись і вимерли. І звільнили планету для прибульців.

Кремль знає правду. Скільки разів такі сигнали подавали Мєдвєдєв, Патрушев та інші. А ми просто не чуємо цього. Пора розкрити вуха. Пора прислухатись до голосу розуму. Пора зробити Землю вільною знову…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Каховська ГЕС війна пропаганда

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