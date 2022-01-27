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    Думки вголос

    Загроза війни. Чи буде корисною цивільна зброя в армії?

    • Олександр Карпюк

      бізнесмен та вололнтер, відомий як Serg Marco

    •  glavcom.ua
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    Варто навчитись користуватися зброєю - Загроза війни. Чи буде корисною цивільна зброя в армії?
    Варто навчитись користуватися зброєю
    фото з відкритих джерел

    Зброя – це важливий елемент спротиву, але люди важливіші

    Мовою оригіналу

    Актуально ли личное оружие в вероятной войне?

    В настоящее время на эту тему ведется немало диалогов. Кто то говорит что в армии выдадут армейское оружие, православный калаш и цинки с патронами, в том числе с бронебойными, трассирующими и бронебойно-зажигательным, а значит ваша «гражданская арка» (карабин на базе AR-15) нафиг не надо.

    Другие затариваются тысячами патронов к своим аркам, аугам и другим полуавтоматам 223 калибра и судя по закупленной экипировке могут в одно рыло захватить Донецк. В то же время собственники «гладких» вообще не понимают, что делать с этим оружием.

    И только высокоточники насилующие 30-сметровые гонги на километровой дистанции со своих винтовок с оптическими прицелами, знают где им будут рады с личным оружием) Давайте поймем плюсы и минусы.

    М-16/AR-15/другие полуавтоматические карабины в 223 калибре

    Личное оружие в армии – не панацея. Так как возможно ваша деятельность никак не будет связана с стрельбой из стрелкового оружия. Вы можете быть минометчиком, связистом, механом, водителем, поваром (нихрена себе профессия на самом деле) – и быть в этом всем не менее полезны чем человек сидящий в окопе.

    Армия – это все же синергия разных специальностей, и её сила давно уже не измеряется тем, сколько людей с винтовками вы можете выставить для войны. Тем не менее, лучше свое гражданское оружие на войну конечно взять. Дело в том, что лучшее оружие это то, с которым вы умеете обращаться. То, с которой у вас наработана мышечная память. И даже те нечастые поездки на полигон с вашей гражданской аркой сделали из вас лучшего стрелка, чем стрелка из калаша.

    Опять же, если у кого дома гражданский калаш – то он как правило будет в гораздо лучшем состоянии, чем то, что вы можете получить в армии

    Кроме того, если вы уж решили реализовывать свои тактические стрелковые навыки в бою, то «армейский» АК-47/74 не особо подходит для того, чтоб на него навешивать различные приспособления.

    Тот же колиматор на него вешают над газоотводной трубкой, просто забывая, что если у вас будет интенсивный бой и цевье сильно разогреется от пороховых газов – то колиматор может банально выйти из строя от температуры. Калаш не имеет планки пикатини, и установка прицела на него в оригинале – через «ласточкин хвост». Такое размещение прицела неудобно для стрелка, так как ему держать автомат приходится сильно задирать голову, чтоб что то увидеть в прицеле. А если у вас в подразделении например есть тепловизионные прицелы Арчер? Или даже Пульсары. На что вы их установите?

    Потому наличие точного карабина, пусть даже в 223 калибре с установленным теплоприцелом, с возможностью установки ЛЦУ, глушителя и т.д. – это большой плюс вашему отделению. Ситуации могут возникнуть разные, и бывает, что один из десяти стреляющих отыгрывает ситуацию в вашу пользу, только потому что он стреляет точно, а остальные – абы куда. И да, у нас 2022 год, иметь современное апгрейднутое оружие – это нормально.

    Гладкоствольное оружие

    На нынешнем поле боя гладкоствольное оружие малоэффективно, за счет того, что цели как правило забронированы в альфа-зоне, а дистанции даже в городе могут быть дальше эффективной дальности стрельбы. Тем не менее в условиях ТРО, гладкоствольное оружие это неплохой вариант защиты дома от мародеров.

    А они будут, поверьте.

    И для вас важен будет лимит времени, который поможет продержаться до того момента, как на звуки выстрелов прибежат представители ТРО «экипированные по-взрослому» и своей властью раскатают гавнюков по асфальту. Потому не откладывайте далеко гладкоствол если у вас есть семьи в городах/селах, ситуации могут случиться разные.

    То же касается оружия под пистолетный патрон — было бы из чего отстреливаться...

    Высокоточное оружие (полуавтоматы в калибрах 223-338, винтовки с продольно скользящим затвором в калибрах от 223-338)

    Этим ребятам в армии будут рады всегда. Снайпер/марксман за счет умения работать с прицелами высокой кратности, читать ветер и что самое главное – попадать, это хороший довесок хоть к взводу разведки, хоть даже к обычному отделению кукующему на ВОПе.

    С учетом того факт что с поставками боеприпасов во время активных боевых действий часто случаются затыки, это вы можете узнать у воевавших в 2014-2015 году, то вполне может оказаться что ваша винтовка с патронами что вы нарелоадили на досуге, будет единственной винтовкой в подразделении что сможет выпиливать врага на километровой дальности без шума и пыли.

    Конечно хочется чтоб во всех взводах снайперов было много Саважей, UAR-10 и к боеприпасам к ним, но реальность несколько другая. И стрелок, который может без обучения и «встреливания» стразу выполнять свои задачи – это ценный кадр. Потому ваша винтовка, с которой вы накатали по соревнованиям и полигонам, и которая в прицеле видела только гонги, может оказаться уже в камуфлированом виде с установленным глушителем, и никто вам не скажет что это не военное оружие.

    Уж поверьте. Своих «одноглазых» любят и уважают везде

    Какие же минусы к частному оружию тогда? В боеприпасах. То, что вы накупили, с чем приехали – то и будет у вас. У вас не будет военной номенклатуры боеприпасов, вы не пойдете в Ибис и докупите патроны во время активной фазы. Тем не менее, много патронов закупать не нужно. Нескольких сотен патронов к личному оружию вам хватит надолго.

    Ну и для того, чтоб стрелять тысячи патронов «куда-то туда», как принято в случае крупных столкновений – у вас не выйдет. Но наверное – и не надо?

    Для этой цели армия вам выдаст православный калаш. В этом то как раз у вас ограничений не будет. А вот в вышесказанном – очень даже. Вывод один. Оружие, гражданское или военное – остается оружием эволюционно доросшее до эффективного уничтожения двуногих зверей. Лучшее оружие то, с которого вы умеете стрелять.

    Потому учитесь стрелять, имейте личное оружие, это придаст вам возможностей в случае активной стадии войны.

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    Джерело: site.ua

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    Теги: зброя Міноборони армія
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    Загроза війни. Чи буде корисною цивільна зброя в армії?