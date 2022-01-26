Росія перекинула до Білорусі винищувачі Су-35С

Екіпажі багатофункціональних винищувачів Су-35С розпочнуть бойове чергування з протиповітряної оборони

Багатоцільові винищувачі Су-35С Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії здійснюють перебазування до Білорусі у рамках перевірки сил реагування Союзної держави. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

Під час перельоту екіпажі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального та Західного військових округів для відпочинку та підготовки до наступного вильоту.

Зазначається, що маршрути перельотів багатофункціональних винищувачів ретельно опрацьовані авіаційними штурманами та враховують можливості максимального безпосадкового польоту літаків, а також метеоумови по всьому маршруту.

«Після прибуття на аеродроми Республіки Білорусь екіпажі багатофункціональних винищувачів Су-35С розпочнуть бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках перевірки питань функціонування єдиної системи ППО Союзної держави», – сказали у російському відомстві.

Як раніше повідомили у міністерстві, перевірка пройде у два етапи. На першому етапі до 9 лютого буде виконано передислокацію та створення у найкоротші терміни угруповань військ на території Білорусі, буде організовано охорону та оборону важливих державних та військових об'єктів, охорону державного кордону у повітряному просторі.

Також пройде перевірка готовності та здатності чергових з ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території республіки.

У ході другого етапу перевірки з 10 по 20 лютого буде проведено спільне вчення «Союзна рішучість – 2022», у рамках якого будуть відпрацьовані питання запобігання та відображення зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

За інформацією Міноборони РФ, у ході навчань виконуватимуться заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, а також пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника.

Практичні дії військ пройдуть на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський та аеродромах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Як повідомляється на сайті Міноборони, «перевірка сил реагування Союзної держави пройде в два етапи».

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання і створення в найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони і оборони важливих державних і військових об'єктів, охорона державного кордону в повітряному просторі, перевірка готовності і здатності чергових по ППО сил і засобів виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

Тим часом Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.

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