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    Думки вголос

    Чому обороноздатність України цікавить всіх, крім української влади?

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Зеленського прямо питають&nbsp;&ndash;&nbsp;чим ми озброємо резервістів резерву першої черги - Чому обороноздатність України цікавить всіх, крім української влади?
    Зеленського прямо питають – чим ми озброємо резервістів резерву першої черги
    фото: president.gov.ua

    Де українські стратегічні резерви?

    Три місяці як весь білий світ б’є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. Три місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності – роблять всі, крім української влади.

    І нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати чи нападе Путін, чи ні. Треба підготуватися до того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять. І для цього нам треба дати відповіді на декілька питань.

    Чому у нас і досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50% і більшість військовослужбовців не продовжують контракти?

    Чому досі не придбане пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети і кевларові шоломи? «Привіт» переслідувачам «кіборга», генерала Марченка.

    Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо і головне – чим озброємо резервістів резерву першої черги, які вже треба розгортати. Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців?

    Скажіть, будь ласка, дорогі українці, вам не набридла ця «почемучка»?

    І відповідь нарешті пролунала вчора у розслідуванні антикорупціонерів, які оприлюднили шокуючі дані: за 2021 рік на потреби армії Зеленський провів тендерів на суму в 10 разів менше ніж коштів, які виділені на мегакорупційне «Велике крадівництво». І не дарма вони це крадівництво називають великим, бо відчувають масштаби власними кишенями.

    Я наголошую, що тому затягується призначення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і ми вимагаємо від НАБУ негайно почати розгляд. І ми вимагаємо, шановний пане Голово, поставити законопроект 6542, який був підтриманий усіма фракціями демократичної опозиції і заблокований «слугами».

    Дайте гроші українській армії!

    Слава Україні!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: Міноборони армія гроші фінансування
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    Чому обороноздатність України цікавить всіх, крім української влади?