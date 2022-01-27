Чому обороноздатність України цікавить всіх, крім української влади?

Де українські стратегічні резерви?

Три місяці як весь білий світ б’є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. Три місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності – роблять всі, крім української влади.

І нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати чи нападе Путін, чи ні. Треба підготуватися до того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять. І для цього нам треба дати відповіді на декілька питань.

Чому у нас і досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50% і більшість військовослужбовців не продовжують контракти?

Чому досі не придбане пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети і кевларові шоломи? «Привіт» переслідувачам «кіборга», генерала Марченка.

Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо і головне – чим озброємо резервістів резерву першої черги, які вже треба розгортати. Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців?

Скажіть, будь ласка, дорогі українці, вам не набридла ця «почемучка»?

І відповідь нарешті пролунала вчора у розслідуванні антикорупціонерів, які оприлюднили шокуючі дані: за 2021 рік на потреби армії Зеленський провів тендерів на суму в 10 разів менше ніж коштів, які виділені на мегакорупційне «Велике крадівництво». І не дарма вони це крадівництво називають великим, бо відчувають масштаби власними кишенями.

Я наголошую, що тому затягується призначення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і ми вимагаємо від НАБУ негайно почати розгляд. І ми вимагаємо, шановний пане Голово, поставити законопроект 6542, який був підтриманий усіма фракціями демократичної опозиції і заблокований «слугами».

Дайте гроші українській армії!

Слава Україні!

Читайте також:

Джерело: блог Петра Порошенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.