Рада дозволила теробороні використовувати стрілецьку зброю

Рада дозволила добровольчим формуванням використовувати, крім мисливської, ще й табельну стрілецьку зброю

Серед найбільш суттєвих змін, які внесені до закону – чітко виписані повноваження Сил спеціальних операцій, які керуватимуть Рухом опору

Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо національного спротиву та дозволила добровольчим формуванням територіальних громад використовувати, крім мисливської, ще й табельну стрілецьку зброю. За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

«Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України», – йдеться в тексті поправок.

Як зазначили народні депутати під час обговорення, серед найбільш суттєвих змін, які наразі внесені до закону – чітко виписані повноваження Сил спеціальних операцій, які керуватимуть Рухом опору, та надання добровольцям права використовувати стрілецьку табельну зброю, а в разі потреби за наказом Головнокомандувача ЗСУ й інше озброєння.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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