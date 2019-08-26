Росія сходить з орбіти

Герман Обухов Координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії!»

Герман Обухов

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Міжнародна космічна станція фото з відкритих джерел

Космічні справи з імперським розмахом

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Взлетевшая 22 августа «супер – пупер» ракета-носитель «Союз-2.1а» в связке с «Союз МС-14» так и не смогла пристыковаться с МКС. Это обычная ситуация для «Роскосмоса», однако тревожная для МКС.

Причина проблемы — неисправность усилителя системы автоматической стыковки « Курс-НА» производства Ижевского радиозавода. Автоматически включили дублера, но и там оказались проблемы. Следующая попытка стыковки — в понедельник 26 августа. Если не получится пристыковать Союз МС-14 к МКС, то его затопят и тогда робот Федор превратится в аргонавта на дне Тихого океана. Печально, конечно, только это не 1961 год триумфа Гагарина. В то время не такими темпами воровали деньги из госбюджета и не покупали виллы в Испании.

Рогозин пригрозил как-то отправить российских космонавтов на Марс, только будет лучше, если туда полетит он сам вместе с Путиным.

Пока экипажи отправляются на МКС с помощью ракеты «Союз-ФГ», однако у «Роскосмоса» осталась только одна такая ракета. Американцы уже отказались использовать российский «космический флот» для запуска на орбиту своих астронавтов.Не так давно Путин пригрозил Западу, что начнет гонку вооружений, если Соединенные Штаты не остановятся после успешного испытания новой ракеты малой и средней дальности. Это примерно то же самое, как автомобиль «Калина» бросит вызов Порше на Гран-при.

Какие новости мы можем услышать еще из Кремля? Не знаю.

Возможно, там решат осваивать Млечный путь, чтобы добывать из него молоко. Или что-нибудь из области не научной фантастики – как из вакуума делать деньги? Посмотрим. Сегодня Кремль на пороге новых свершений.

Джерело: Обозреватель

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