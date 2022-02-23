Як проросійські «експерти» продовжують дурити українців

Інформаційна гігієна важлива, як ніколи

Про здавалося б невеликий, але важливий момент.

Нещодавно Facebook був забитий постами, в яких стверджувалося, що Байден вступив у змову з Путіним, щоб змусити українців виконати мінські угоди. Мовляв, немає жодної загрози, це все театр. Ми жертва ігрищ США та Росії.

Таке можна було сприймати як гіпотезу у грудні, але в лютому було ясно, що це рідкісна дичина. Проте поширювати цю дичину продовжували із завидною завзятістю.

«Захід підлий і плете інтриги проти України» – це суто російський наратив, спрямований на віддалення країни від вистражданого нами євроатлантичного вибору.

Але цей темник з дурості або якиїсь іншої причини підхопив Офіс президента і став поширювати через пов'язаних з ОП блогерів та «експертів». Їх більше, ніж ви думаєте. А за ними добровільно потяглися довірливі.

Так ось. Вкрай важливо, щоб ви згадали тих, хто плив цю нісенітницю. Плів свідомо чи несвідомо. Згадали всіх і перестали їх читати та слухати.

Тому що на нас чекають складні часи, і є велика ймовірність, що ці ж люди знову вішатимуть нам локшину. Брехливу нісенітницю, яка працюватиме проти нашої країни.

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Джерело: блог Романа Шрайка

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