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    Думки вголос

    Як проросійські «експерти» продовжують дурити українців

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    На жаль, сучасний Інтернет&nbsp;&ndash; ідеальне місце для дезінформації - Як проросійські «експерти» продовжують дурити українців
    На жаль, сучасний Інтернет – ідеальне місце для дезінформації
    фото з відкритих джерел

    Інформаційна гігієна важлива, як ніколи

    Про здавалося б невеликий, але важливий момент.

    Нещодавно Facebook був забитий постами, в яких стверджувалося, що Байден вступив у змову з Путіним, щоб змусити українців виконати мінські угоди. Мовляв, немає жодної загрози, це все театр. Ми жертва ігрищ США та Росії.

    Таке можна було сприймати як гіпотезу у грудні, але в лютому було ясно, що це рідкісна дичина. Проте поширювати цю дичину продовжували із завидною завзятістю.

    «Захід підлий і плете інтриги проти України» – це суто російський наратив, спрямований на віддалення країни від вистражданого нами євроатлантичного вибору.

    Але цей темник з дурості або якиїсь іншої причини підхопив Офіс президента і став поширювати через пов'язаних з ОП блогерів та «експертів». Їх більше, ніж ви думаєте. А за ними добровільно потяглися довірливі.

    Так ось. Вкрай важливо, щоб ви згадали тих, хто плив цю нісенітницю. Плів свідомо чи несвідомо. Згадали всіх і перестали їх читати та слухати.

    Тому що на нас чекають складні часи, і є велика ймовірність, що ці ж люди знову вішатимуть нам локшину. Брехливу нісенітницю, яка працюватиме проти нашої країни.

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    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: інформаційна війна Офіс президента дезінформація
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    Як проросійські «експерти» продовжують дурити українців