Окупанти обстрілюють Луганську область із «Градів» (фото)

Російська артилерія обстрілювала Луганщину майже безперервно

Від початку учорашньої доби бойовики 53 рази відкривали вогонь по населених пунктах Луганської області

Окупанти від учора безперервно обстрілюють Луганську область з реактивних систем залпового вогню «Град», пошкоджені будинки. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

«Вже сьогодні, 23 лютого, російсько-окупаційні війська застосували Гради, артилерію та міномети у напрямку Новотошківського, артилерію – у напрямку Золотого та Попасної», –написав Гайдай.

При цьому від початку учорашньої доби бойовики 53 рази відкривали вогонь по населених пунктах Луганської області та укріпленнях українських військових.

«Російська артилерія обстрілювала Луганщину майже безперервно, Щастя, Кряківка, Муратове, Новотошківське постраждали від Градів. Знову є пошкоджені будинки. Зараз працюємо над відновленням інфраструктури. Ремонтні бригади роблять все можливе», – уточнює Гайдай.

За його словами, місто Щастя російські військові обстріляли 12 разів.

«Застосовувалися Гради, танки, 120-мм та 82-мм міномети гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя. Постраждали від російських Градів Кряківка та Муратове», –розповів Гайдай.

Крім того, бойовики застосовували 152-мм та 122-мм артилерію та іншу зброю неодноразово в напрямку Лобачевого, Трьохізбенки, Лопаскиного, Оріхового, Кримського, Новозванівки.

«Під ворожі обстріли, зокрема, мінометні, також потрапили Сизе, Причепилівка, Станиця Луганська, Попасна», – додав Гайдай.

Він наголосив, що українські військові упевнено стримують ситуацію і готові дати гідну відсіч у разі загострення.

«Тож, зберігайте спокій установи та організації працюють за розкладом, кому потрібно - в посиленому режимі», – наголосив очільник області.

Як раніше повідомлялося, на Донбасі окупанти стріляли з «Градів»: один військовий загинув, є поранені. До слова, секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України заявив, що усього до лав ЗСУ призвуть 36 тис. людей, які мають бойовий досвід.