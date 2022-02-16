«Не робіть таких заяв». Відомий дипломат дав пораду президенту Зеленському

Огризко не радить Офісу президента консультуватися з партнерами перед тим, як робити гучні зовнішньополітичні заяви

Критикуючи риторику західних союзників щодо небезпеки нападу Росії на Україну, на тлі їхньої активної військової допомоги, українська влада не до кінця розуміє і прораховує стратегію дипломатії. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Володимир Огризко, директор центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ.

«Якщо ж подивитися на цю ситуацію трішечки глибше і стратегічніше, то зрозумілими стають усі кроки наших американських, британських та інших європейських союзників і партнерів. У дипломатії не все надто прямолінійно і деякі речі треба прораховувати наперед. Але для цього треба трішечки розумітися на цій діяльності і бути компетентним, чого, на жаль, не можна сказати про деяких наших представників влади. Перед тим, як робити якісь заяви, я б тихенько консультувався з представниками тих країн, на адресу яких ці заяви звучать. І це б допомогло, по-перше, не робити таких заяв, а по-друге, отримати значно більшу допомогу», – заявив Огризко.

Дипломат вважає, що президент Володимир Зеленський не зумів вірно потрактувати заяви західних партнерів. «Він (президент Зеленський- ред.) говорив про неспівпадіння між оцінками загроз, які просуває західна преса, посилаючись на розвіддані західних країн, з оцінками наших військових та розвідників. Це можна розцінювати по-різному. Я це розцінюю, як невміння зрозуміти стратегічний задум партнерів і небажання з цим задумом, насправді, познайомитись», – наголосив Огризко.

Нагадаємо, декілька днів тому Володимир Зеленський прокоментував ризики вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що ситуацію контролюють. На думку політика, «інформації про повномасштабну війну вже забагато».

Також президент Володимир Зеленський впевнений, на цей час з погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати, а накопичення російських військ на кордонах України є лише психологічним тиском.